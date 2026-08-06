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Силы ПВО за ночь сбили 605 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО перехватили 605 украинских дронов самолетного типа над Россией и Черным морем в период с 20:00 мск 5 августа до 8:00 мск 6 августа, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Источник: РБК

Силы ПВО перехватили 605 украинских дронов самолетного типа над Россией и Черным морем в период с 20:00 мск 5 августа до 8:00 мск 6 августа, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, а также — над Азовским и Черным морями.

Оперативный штаб Белгородской области сообщил ночью, что в результате атак БПЛА были ранены местный житель и боец «Орлана».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ночью и ранним утром, что силы ПВО перехватили шесть дронов на подлете к Москве.

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