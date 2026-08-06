В России хотят возвращать деньги за услуги риелторов при недействительной сделке

В Генпрокуратуре пояснили, что после усиления банковской защиты мошенники переключились на сделки с недвижимостью. Однако окончательного решения пока нет — ведомство ждет доклада Росреестра. Сам Росреестр выступает против, как и Минцифры, считая, что проблема не связана с ИТ-преступлениями. Третий пакет мер пока обсуждается, его итоговое содержание неизвестно.