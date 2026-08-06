Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят возвращать деньги за услуги риелторов при недействительной сделке

МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риелторов, если суд признает сделку с недвижимостью недействительной.

Источник: Комсомольская правда

МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили создать механизм возврата средств за услуги риелторов, если суд признает сделку с недвижимостью недействительной. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству.

В Генпрокуратуре пояснили, что после усиления банковской защиты мошенники переключились на сделки с недвижимостью. Однако окончательного решения пока нет — ведомство ждет доклада Росреестра. Сам Росреестр выступает против, как и Минцифры, считая, что проблема не связана с ИТ-преступлениями. Третий пакет мер пока обсуждается, его итоговое содержание неизвестно.

Ранее в МВД также предупредили россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники похищают деньги и личные данные через поддельные приложения с расположением автозаправочных станций. Такие программы можно найти через поисковые системы. После установки на смартфон они загружают вредоносное ПО, которое дает доступ к конфиденциальной информации пользователей.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше