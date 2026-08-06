Трамп пригрозил тюрьмой за сообщения в СМИ о нехватке боеприпасов в США

Заявление американского президента последовало после выхода публикации The Washington Post о том, что Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов. По данным источников издания, острая нехватка перехватчиков и наступательного вооружения вынудила Дональда Трампа воздержаться от новых масштабных ударов по Ирану. В Белом доме и Пентагоне эту информацию не подтверждают. Reuters писало, что США потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном.