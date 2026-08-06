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Трамп пригрозил тюрьмой за сообщения в СМИ о нехватке боеприпасов в США

США располагают «огромными запасами боеприпасов», утверждает американский президент Дональд Трамп. Он пригрозил тюремными сроками распространителям информации в СМИ о нехватке боеприпасов у американской армии.

США располагают «огромными запасами боеприпасов», утверждает американский президент Дональд Трамп. Он пригрозил тюремными сроками распространителям информации в СМИ о нехватке боеприпасов у американской армии.

Как уверяет господин Трамп, большие объемы вооружений «производятся и поставляются в США по мере необходимости». «Оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории нашей страны. “Разоблачителей”, распространяющих эти предательские заявления (о нехватке оружия.— “Ъ”), преследуют. Буду добиваться длительных тюремных сроков!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Заявление американского президента последовало после выхода публикации The Washington Post о том, что Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов. По данным источников издания, острая нехватка перехватчиков и наступательного вооружения вынудила Дональда Трампа воздержаться от новых масштабных ударов по Ирану. В Белом доме и Пентагоне эту информацию не подтверждают. Reuters писало, что США потратили большую часть запасов высокоточных ракет в войне с Ираном.

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