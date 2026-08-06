Нефть под прицелом: Иран сделал жёсткое предупреждение соседям по Персидскому заливу

По данным собеседников агентства, Тегеран через дипломатические каналы дал понять, что возможные американские удары по иранским объектам не останутся без ответа. При этом под угрозой, как утверждается, окажутся не только энергетические предприятия государств Персидского залива, но и другие объекты в регионе.