Мэр Хиросимы Мацуи в годовщину бомбардировки обвинил РФ, но не упомянул США

Бомбардировки американской авиацией были проведены в конце Второй мировой войны для ускорения капитуляции Японии. В день взрыва над Хиросимой погибли, по разным оценкам, от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945-го из-за ран и облучения число жертв выросло до 140 тысяч, а общее количество погибших превышает 350 тысяч.