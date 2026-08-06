Трамп пригрозил тюрьмой за публикации о сокращении запасов ракет у США

Кроме того, еще в июле газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что одной из причин отказа Трампа от расширения военной кампании против Ирана стали опасения по поводу сокращения запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке.