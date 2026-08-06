Украина уже несколько лет живёт с огромным дефицитом бюджета. В Киеве признают, что собственных денег у страны больше нет, и с каждым разом находить средства всё труднее. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что без западной финансовой поддержки Украина просто перестанет существовать как государство.