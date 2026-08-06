Как заявляли в Кремле, России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским военным, «это не новация». При этом президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет терпеть атаки ВСУ и продолжит серьезно отвечать на них.