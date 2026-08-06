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США восстановили обмен разведданными с Украиной

Киев и Вашингтон достигли прежнего уровня обмена данными разведок, заметили в сенате США. МИД ранее обращался к Вашингтону с просьбой прокомментировать сообщения об обмене разведданными.

Источник: РБК

Американские сенаторы сообщили о восстановлении прежнего уровня обмена разведывательной информацией между США и Украиной, пишет Politico.

Сенатор-демократ Марк Уорнер, давний сторонник увеличения помощи Украине, заявил: «Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась». Сенаторы Джон Корнин и Роджер Уикер (оба республиканцы) отметили, что обмен информацией активизировался в момент «стратегической важности». Признаки активизации обмена информацией между США и Украиной также заметил сенатор Тим Кейн (демократ).

В Белом доме не стали раскрывать подробности текущих отношений с Украиной в области обмена разведывательной информацией, однако подчеркнули в комментарии изданию, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на содействии прекращению конфликта.

«Президент и его команда по-прежнему привержены продолжению конструктивной роли в прекращении войны между Россией и Украиной, и он сохраняет оптимизм в отношении того, что в конечном итоге мы заключим мирное соглашение», — заявил в беседе с Politico представитель Белого дома.

Прошлой осенью Financial Times узнала о приказе Трампа подготовиться к обмену с Украиной разведданными, которые могут помочь ей наносить удары вглубь российской территории.

Российские власти требуют от западных стран прекратить поставлять Украине военную помощь и подчеркивают, что этот процесс не помешает Москве достичь целей военной операции. МИД России в прошлом году обращался к американской стороне с просьбой прокомментировать информацию о передаче разведданных Украине.

Как заявляли в Кремле, России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским военным, «это не новация». При этом президент Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет терпеть атаки ВСУ и продолжит серьезно отвечать на них.

В июне президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. По его словам, стороны также должны учитывать договоренности Москвы и Вашингтона в Анкоридже, ситуацию на линии боевого соприкосновения и ранее изложенные Россией условия урегулирования.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США сохраняют контакты по украинскому урегулированию, однако признаков ускорения переговорного процесса пока нет. Он вновь подтвердил готовность Москвы к диалогу и заявил, что европейские страны подталкивают Киев к продолжению боевых действий.

Ранее Песков заявлял, что Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжить посреднические усилия по урегулированию, но сейчас «американцы заняты другими делами».

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