Экс-командующего логистикой Воздушных сил ВСУ заподозрили во взяточничестве

Бывшего командующего логистикой Воздушных сил ВСУ заподозрили в незаконном обогащении. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает InsiderUKR.
По данным следствия, экс-чиновник владеет апартаментами в Буковеле, шестью квартирами в Киеве, Виннице и Житомире, тремя домами в Житомирской области, шестью земельными участками и четырьмя автомобилями, включая Audi Q7 и Audi Q5. Имущество оформлено на родственников. Прокуратура запросила арест с альтернативой залога в 21 млн гривен (около 500 тысяч долларов).
Ранее KP.RU писал, что главком ВСУ Михаил Драпатый уволил начальника командования сил логистики генерала Владимира Карпенко, которого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила в коррупции, покрывательстве и уничтожении логистических путей. До этого Драпатый отстранил ещё одного приближённого экс-главкома Александра Сырского — генерала Александра Грузевича.