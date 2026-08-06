Экс-командующего логистикой Воздушных сил ВСУ заподозрили во взяточничестве

По данным следствия, экс-чиновник владеет апартаментами в Буковеле, шестью квартирами в Киеве, Виннице и Житомире, тремя домами в Житомирской области, шестью земельными участками и четырьмя автомобилями, включая Audi Q7 и Audi Q5. Имущество оформлено на родственников. Прокуратура запросила арест с альтернативой залога в 21 млн гривен (около 500 тысяч долларов).