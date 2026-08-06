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Новосибирск готовится к визиту президента России Владимира Путина

Сроки приезда пока неясны.

Источник: AP 2024

В Новосибирске ждут визита президента России Владимира Путина, но сроки поездки пока неясны, пишет Сиб.фм.

По одним данным, президент может приехать уже на следующей неделе: в программе якобы значатся открытие центра «СКИФ» и встреча с губернатором Андреем Травниковым.

По другой версии, визит приурочат к форуму «Технопром‑2026» (26−28 августа) в Кольцово — именно тогда планируют открыть «СКИФ».

Подготовка к возможному приезду идёт активно, но без публичной огласки. Не исключено, что глава государства также посетит новый кампус НГУ и оценит перспективы развития региона. При этом власти официально не подтверждают планы визита.