Британский министр получил пожертвования от центра, связанного с криптомошенником

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в 2022—2023 годах получил пожертвования на сумму 37,5 тысячи фунтов стерлингов от аналитического центра Labour for the Long Term. Об этом сообщает газета The Telegraph.
По данным издания, основатель организации Дэвид Лоуренс незадолго до этого получил 500 тысяч долларов от бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, осужденного по делу о мошенничестве. После этого аналитический центр начал перечислять пожертвования Стритингу.
Как отмечает The Telegraph, законодательство Великобритании запрещает политикам принимать пожертвования свыше 500 фунтов стерлингов от иностранных граждан. При этом подобные взносы допускаются, если они поступают через британские организации, имеющие статус разрешенных доноров.
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