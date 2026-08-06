Британский министр получил пожертвования от центра, связанного с криптомошенником

По данным издания, основатель организации Дэвид Лоуренс незадолго до этого получил 500 тысяч долларов от бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, осужденного по делу о мошенничестве. После этого аналитический центр начал перечислять пожертвования Стритингу.