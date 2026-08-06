Новый глава МО Британии пообещал дальше помогать Украине

По словам главы британского оборонного ведомства, Великобритания будет оказывать помощь Украине и в дальнейшем. Он также отметил, что вместе с премьер-министром Энди Бернемом считает важным с первых дней работы нового правительства подтвердить неизменную позицию Лондона по этому вопросу.