Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время своего первого визита в Киев заявил, что Лондон намерен продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает The Daily Mail.
По словам главы британского оборонного ведомства, Великобритания будет оказывать помощь Украине и в дальнейшем. Он также отметил, что вместе с премьер-министром Энди Бернемом считает важным с первых дней работы нового правительства подтвердить неизменную позицию Лондона по этому вопросу.
Стритинг подчеркнул, что поддержка Украины остается одним из приоритетов политики нового британского правительства.
Налоговая официально ликвидировала ИП Земфиры* в России.