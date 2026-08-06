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Новый глава МО Британии пообещал дальше помогать Украине

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время своего первого визита в Киев заявил, что Лондон намерен продолжать поддержку Украины.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время своего первого визита в Киев заявил, что Лондон намерен продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам главы британского оборонного ведомства, Великобритания будет оказывать помощь Украине и в дальнейшем. Он также отметил, что вместе с премьер-министром Энди Бернемом считает важным с первых дней работы нового правительства подтвердить неизменную позицию Лондона по этому вопросу.

Стритинг подчеркнул, что поддержка Украины остается одним из приоритетов политики нового британского правительства.

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