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ЕС включил «Уралдронзавод» в санкционный список

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Компания-производитель дронов «Уралдронзавод», на главу которой Владимира Ткачука во вторник вечером было совершено покушение под Екатеринбургом, ранее была включена Евросоюзом в санкционный список, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ткачук пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток в Свердловской области, он госпитализирован, уточняли агентству в оперативных службах. Его водитель при взрыве погиб, а сам Ткачук не успел сесть в автомобиль. Состояние Ткачука стабильное, угрозы жизни нет. Следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

Евросоюз включил «Уралдронзавод» в 15-й пакет антироссийских санкций 16 декабря 2024 года. В официальном решении Совета ЕС указывается, что компания производит FPV-дрон «Упырь», который широко применяется с осени 2023 года в ходе спецоперации. В санкционном списке предприятие значится под номером 497.

Кроме того, как сообщало агентство ранее, сам Ткачук числится в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец». На экстремистском ресурсе его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «организации и финансировании производства средств» ведения войны против Украины.

Неделей ранее — 29 июля — в результате покушения был ранен главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства «Овод» Андрей Черезов. Его компания-производитель дронов «Русская лаборатория воздушного транспорта» была включена Евросоюзом в санкционный список менее чем за неделю до покушения. Кроме того, сам Черезов, как и Ткачук, также числится в базе данных украинского «Миротворца».

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