ЕС включил «Уралдронзавод» в санкционный список

Неделей ранее — 29 июля — в результате покушения был ранен главный конструктор и разработчик FPV-дронов семейства «Овод» Андрей Черезов. Его компания-производитель дронов «Русская лаборатория воздушного транспорта» была включена Евросоюзом в санкционный список менее чем за неделю до покушения. Кроме того, сам Черезов, как и Ткачук, также числится в базе данных украинского «Миротворца».