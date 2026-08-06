Разведка США вернула Киеву полный доступ к информации

Ряд сенаторов США пришли к выводу, что интенсивность взаимодействия по линии разведывательной информации между Вашингтоном и Киевом достигла прежних показателей. С таким заявлением выступили председатель спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер, а также его коллеги Джон Корнин, Роджер Уикер и Тим Кейн. По их оценке, объём и качество передаваемых данных вернулись на уровень, который фиксировался до недавних перебоев.