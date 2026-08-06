Разведка США вернула Киеву полный доступ к информации

Ряд сенаторов США пришли к выводу, что интенсивность взаимодействия по линии разведывательной информации между Вашингтоном и Киевом достигла прежних показателей. С таким заявлением выступили председатель спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер, а также его коллеги Джон Корнин, Роджер Уикер и Тим Кейн. По их оценке, объём и качество передаваемых данных вернулись на уровень, который фиксировался до недавних перебоев.
В Белом доме, комментируя эту информацию, сослались на позицию президента Дональда Трампа. Представитель администрации подчеркнул, что глава государства нацелен на урегулирование конфликта, а его команда продолжит играть конструктивную роль в завершении противостояния между Россией и Украиной. При этом в американской администрации выразили надежду на заключение мирного соглашения в перспективе.
С российской стороны ранее неоднократно звучали предостережения по поводу передачи Киеву разведсведений. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Москва регулярно направляла Вашингтону сигналы о недопустимости таких действий, поскольку украинские военные используют эти данные для наведения на объекты внутри России. В ответ, по её словам, американская сторона либо ограничивалась общими фразами, либо вовсе избегала реакции.
Таким образом, хотя сенаторы констатируют нормализацию обмена, позиция Кремля остаётся неизменной: любые поставки развединформации расцениваются как прямое вовлечение США в боевые действия. Официального комментария от Пентагона или Госдепартамента по поводу текущего статуса взаимодействия пока не поступало.
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