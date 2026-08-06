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Оверчук назвал драматическим сокращение товарооборота между РФ и Арменией

Товарооборот между странами продолжит сокращаться, отметил Оверчук.

Источник: Комсомольская правда

Товарооборот между Россией и Арменией сокращается драматически, он упал на ⅔ по отношению к прошлому году на фоне сближения Еревана с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

По словам вице-премьера, товарооборот между странами продолжит сокращаться.

Как писал сайт KP.RU, Россия пытается донести до Армении мысль о том, что ЕС не экономическое интеграционное объединение, а фактически превратился в военно-политический блок, заявляющий о своей враждебности по отношению к Москве. Оверчук отметил, что такие сигналы Ереван получал на протяжении нескольких лет. Однако исключительно по закрытым каналам. Российская сторона намеренно не выносила эту тему в публичное пространство, добавил он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прокомментировал планы Армении покинуть ЕАЭС. Он подчеркнул, что республика должна осознавать, как ей будет тяжело без поддержки организации и России.

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