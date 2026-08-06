Оверчук назвал драматическим сокращение товарооборота между РФ и Арменией

Как писал сайт KP.RU, Россия пытается донести до Армении мысль о том, что ЕС не экономическое интеграционное объединение, а фактически превратился в военно-политический блок, заявляющий о своей враждебности по отношению к Москве. Оверчук отметил, что такие сигналы Ереван получал на протяжении нескольких лет. Однако исключительно по закрытым каналам. Российская сторона намеренно не выносила эту тему в публичное пространство, добавил он.