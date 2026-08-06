«Антигегемонистская повестка»: Названы ключевые союзники России в Южной и Латинской Америке

Бразилию можно считать важным, но прагматичным партнёром Москвы. Страна поддерживает БРИКС и идею многополярного мира, однако сохраняет стратегическую автономию и одновременно развивает отношения с Россией, Китаем, США и Европой. Аргентина при президенте Хавьере Милее, напротив, переориентировалась на союз с Вашингтоном и отказалась от вступления в БРИКС.