В Краснодарском крае представили нового прокурора

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Бажутов представил коллективу прокуратуры и руководителям органов власти Краснодарского края нового прокурора региона. Виктор Винецкий назначен на должность Указом Президента РФ 27 июля 2026 года.
Сергей Бажутов обозначил коллективу прокуратуры приоритетные задачи. Виктор Винецкий, в свою очередь, заявил, что нацелен на плодотворную работу для укрепления законности, правопорядка в регионе и защиты прав жителей.
«Все проблемы, озвученные заместителем Генерального прокурора, будут взяты на личный контроль. Говоря о помощи участникам СВО, каждое обращение мы должны рассматривать, как свое. Будем продолжать работу по борьбе с коррупцией и преступностью. Все задачи, поставленные президентом РФ и Генеральным прокурором, будут решены», — сказал Виктор Винецкий.
Ранее Виктор Винецкий занимал должность первого заместителя прокурора Санкт-Петербурга. До переезда в Северную столицу он работал в органах прокуратуры Приморского края. Одним из направлений работы Виктора Винецкого в Санкт-Петербурге был надзор за соблюдением миграционного законодательства.