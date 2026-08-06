В Краснодарском крае представили нового прокурора

«Все проблемы, озвученные заместителем Генерального прокурора, будут взяты на личный контроль. Говоря о помощи участникам СВО, каждое обращение мы должны рассматривать, как свое. Будем продолжать работу по борьбе с коррупцией и преступностью. Все задачи, поставленные президентом РФ и Генеральным прокурором, будут решены», — сказал Виктор Винецкий.