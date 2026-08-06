Глава МИД Азербайджана прибыл в Киев для переговоров

«Министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Киеве в рамках его визита в Украину приветствовал министр иностранных дел Андрей Сибига», — указано в заявлении.
Как отмечается, в планах Байрамова — серия двусторонних переговоров с «высокопоставленными должностными лицами». Данных о том, запланирована ли встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока нет.
Напомним, что 17 июля Джейхун Байрамов уже проводил переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. По итогам той встречи дипломаты подписали план консультаций между странами на 2026−2027 годы.
В ходе беседы глава российского МИД подчеркнул, что отношения Москвы и Баку строятся в духе союзничества и опираются на декларацию, которую подписали президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев 22 февраля 2022 года. Лавров также обратил внимание на символичность даты подписания документа — 22-го числа 2022 года.
В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал отношения с государствами Центральной Азии приоритетным направлением внешней политики республики. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления.