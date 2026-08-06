Глава МИД Азербайджана прибыл в Киев для переговоров

В ходе беседы глава российского МИД подчеркнул, что отношения Москвы и Баку строятся в духе союзничества и опираются на декларацию, которую подписали президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев 22 февраля 2022 года. Лавров также обратил внимание на символичность даты подписания документа — 22-го числа 2022 года.