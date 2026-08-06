В Керчи уволен заммэра по линии ЖКХ

«Провел встречу с Сергеем Леонидовичем Поливановым, который занимает должность заместителя главы администрации, курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, транспорта. По ее итогам Сергей Леонидович написал заявление об увольнении», — проинформировал Кошель с своем канале в МАКС.
Сергей Поливанов до 2014 года занимал должность главного инженера предприятия «Керченское специализированное предприятие газовых сетей». С 2014 года работал заместителем городского головы Керчи, далее возглавлял различные коммерческие организации. С 2021 по 2024 год работал начальником департамента коммунального хозяйства и капитального строительства керченской администрации. Кресло заместитель главы администрации Керчи занимал с октября 2024 года.