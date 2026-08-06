Самарская область планирует развивать сотрудничество с Индией

«Визит стал важным шагом в укреплении нашего многопланового партнерства. Мы видим большой интерес индийских партнеров к сотрудничеству в автомобилестроении, фармацевтике, аэрокосмической отрасли и др. Уверен, переговоры дадут старт новым совместным проектам», — сказал глава минэкономразвития региона Павел Финк.