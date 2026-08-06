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Самарская область планирует развивать сотрудничество с Индией

Самарскую область с рабочим визитом посетил генеральный консул Республики Индии в Казани.

Источник: минэкономразвития Самарской области

В ходе рабочего визита в Самарскую область генерального консула Республики Индии в Казани обсуждались перспективные направления развития сотрудничества. Его планируется укреплять в торгово-экономической, научно-образовательной и культурной сферах.

«Визит стал важным шагом в укреплении нашего многопланового партнерства. Мы видим большой интерес индийских партнеров к сотрудничеству в автомобилестроении, фармацевтике, аэрокосмической отрасли и др. Уверен, переговоры дадут старт новым совместным проектам», — сказал глава минэкономразвития региона Павел Финк.

Ряд крупных предприятий уже реализует совместные проекты с Индией. Регион предлагает специальные инвестиционные площадки с развитой инфраструктурой и преференциальные налоговые режимы. Делегацию Самарской области пригласили на выставку «Иннопром. Индия».