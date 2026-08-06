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Как прошли теледебаты партий перед выборами в Курултай

23 августа состоятся выборы в новый однопалатный парламент Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. В прямом эфире казахстанского телеканала прошли теледебаты политических партий, посвященные образованию, науке и подготовке будущих специалистов.

В них приняли участие представители всех семи партий, участвующих в выборах в Курултай:

Respublica;

«Ак жол»;

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП);

«Әділет»;

«Байтак»;

«Ауыл»;

Народная партия Казахстана.

Дискуссия проходила строго по регламенту — по две минуты на выступление. Каждый спикер отвечал на вопросы модераторов, оппоненты могли задать уточняющий вопрос. Также поступали вопросы из социальных сетей и от зрителей в зале. В конце каждый представитель партии обратился к избирателям, а телезрители в течение всего эфира голосовали через QR-код за лучшее, по их мнению, выступление. Всего в онлайн-опросе приняли участие 73 628 человек.

Жеребьевка и порядок выступлений.

Порядок выступлений определила жеребьевка, она проходила в прямом эфире казахстанского телеканала. Первой слово получила «Республика», затем «Акжол», ОСДП, «Әділет», «Байтак», «Ауыл» и Народная партия Казахстана. Каждый спикер использовал отведенное время, чтобы представить позицию своей партии.

Итоги онлайн-голосования.

По итогам зрительского онлайн-голосования, которое, как подчеркнули организаторы, не является официальным рейтингом и никак не влияет на предстоящие выборы, места распределились следующим образом:

1. партия «Әдилет» — 45,48%;

2. партия «Ауыл» — 15,58%;

3. партия Respublica — 12,01%;

4. ОСДП — 9,71%;

5. партия «Ак жол» — 7,98%;

6. Народная партия Казахстана — 6,96%;

7. партия «Байтак» — 1,58%;

8. «Никого не поддерживаю» — 0,70%.

Дебаты стали одной из последних крупных площадок перед выборами 23 августа, когда казахстанцам предстоит впервые избрать состав нового Курултая.