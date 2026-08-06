Как прошли теледебаты партий перед выборами в Курултай

Дискуссия проходила строго по регламенту — по две минуты на выступление. Каждый спикер отвечал на вопросы модераторов, оппоненты могли задать уточняющий вопрос. Также поступали вопросы из социальных сетей и от зрителей в зале. В конце каждый представитель партии обратился к избирателям, а телезрители в течение всего эфира голосовали через QR-код за лучшее, по их мнению, выступление. Всего в онлайн-опросе приняли участие 73 628 человек.