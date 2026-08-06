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Политолог: Ормузский пролив стал «джокером» Ирана

Ключевым аспектом нынешнего этапа противостояния США и Ирана является именно контроль над Ормузским проливом. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгий Асатрян.

Авторы и эксперты
Георгий Асатрян
Эксперт НИУ ВШЭ
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее госсекретарь США Марко Рубио указал, что Ормузский пролив станет ключевым вопросом ближайшей сделки между Вашингтоном и Тегераном, подчеркнув, что главной целью остается отказ Ирана от ядерного оружия.

Политолог Асатрян отметил, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке цели США несколько изменились. Показательно, что Вашингтон больше не озвучивает цель смены режима в Иране — это прямое свидетельство того, что американская стратегия в этом направлении провалилась, констатирует эксперт.

Контроль над Ормузским проливом стал своего рода джокером в иранской стратегии.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

Тегеран сумел грамотно использовать фактор влияния на Ормузский пролив, продемонстрировав его критическую роль для глобальной экономики.

Иран использует свое географическое преимущество для влияния на судоходство в регионе без применения выдающихся военных технологий.

Георгий Асатрян
эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора»

В распоряжении Тегерана — многочисленный флот недорогих беспилотных катеров, которых вполне достаточно для демонстрации силы и сдерживания коммерческих судов от нежелательных маршрутов, поясняет эксперт.

Обладая таким рычагом давления, Тегеран превращает контроль над проливом в главную тему переговоров с Вашингтоном, резюмирует Асатрян. По мнению эксперта, заключение сделки по этому вопросу в ближайшее время маловероятно.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News заявил о сложностях в переговорах с Ираном. Он назвал иранцев «чрезвычайно трудными людьми» и указал на раскол в их руководстве: часть иранской элиты хочет прекращения войны, тогда как «сумасшедшие радикалы» выступают за ее продолжение.

Контекст

Ситуация в Ормузе

Движение через Ормузский пролив остается значительно ниже довоенного уровня. По данным Kpler, 5 августа через него прошли два судна, тогда как до начала конфликта 28 февраля обычный показатель составлял около 130–140 судов в сутки.

Обходные маршруты ограничены

Часть нефтяных поставок можно перенаправить по трубопроводам в обход Ормузского пролива. Наиболее значительными маршрутами располагают Саудовская Аравия и ОАЭ: саудовский нефтепровод East-West ведет к Красному морю, а эмиратский ADCOP — к порту Фуджейра в Оманском заливе. Однако их возможностей недостаточно для замещения всего объема поставок через пролив.

Вопросы по теме

Почему Оман участвует в регулировании судоходства?

Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом. В рамках действующего временного механизма Иран отвечает за северный маршрут, а Оман — за южный. Обе страны координируют движение судов.

Действует ли право свободного прохода через пролив?

Международная морская организация указывает, что временный порядок не отменяет права и свободы судоходства, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом. При этом из-за военной обстановки движение сейчас организовано по специальным маршрутам.

Почему суда не используют обычные полосы движения?

По данным Международной морской организации, стандартная схема разделения движения в проливе сейчас не используется из-за сообщений о наличии мин. Суда направляют по специально определенным временным коридорам.

Блок «Контекст» подготовлен с использованием искусственного интеллекта на основе публикаций СМИ.
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