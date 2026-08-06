Массовый сбой мобильного интернета оставил без связи волгоградцев

Волгоградцы жалуются утром 6 августа на отсутствие мобильной связи и мобильного интернета. По словам горожан, многие не могут дозвониться родным и знакомым, а также связаться с коллегами по работе и клиентами.
Пользователи сообщают, что не могут подключиться даже к сайтам из так называемого белого списка. О проблемах заявили жители Ворошиловского, Центрального и Краснооктябрьского районов областного центра.
Проблемы возникли и с Wi-Fi — ряд сайтов не грузится, а другие сильно подвисают. На попытки зайти на некоторые порталы горожане получают ответ: «Похоже, мы получили неверный ответ от вышестоящего сервера. Это все, что нам известно». Получить доступ к информации удаётся только после нескольких попыток, говорят волгоградцы.
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