Массовый сбой мобильного интернета оставил без связи волгоградцев

Проблемы возникли и с Wi-Fi — ряд сайтов не грузится, а другие сильно подвисают. На попытки зайти на некоторые порталы горожане получают ответ: «Похоже, мы получили неверный ответ от вышестоящего сервера. Это все, что нам известно». Получить доступ к информации удаётся только после нескольких попыток, говорят волгоградцы.