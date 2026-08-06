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Захарова ответила мэру Хиросимы на «забывчивость» и критику РФ

Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел, отреагировала на выступление мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи, назвав его заявления в адрес Москвы ложными. Захарова ответила мэру Хиросимы на «забывчивость» и критику РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Свой комментарий дипломат разместила в Telegram-канале. Поводом стала речь градоначальника на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы американскими военными.

По словам Захаровой, в этот памятный день мэр вновь не сказал миру правду о виновнике трагедии, умолчав о том, что именно США сбросили бомбу на мирное население. Вместо этого он позволил себе критику в адрес России и ее действий на Украине.

«И это при том, что наш народ, натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах двух японских городов и приводил трагедию как пример недопустимой жестокости», — подчеркнула представитель МИД.

Она также добавила, что подобные высказывания являются следствием искаженного восприятия реальности. «Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него. Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру», — написала Мария Захарова.

Ранее на памятной церемонии в Японии японские официальные лица уклонились от прямых обвинений в адрес Вашингтона. Премьер-министр Санаэ Такаити и мэр Кадзуми Мацуи ограничились общими призывами к миру и недопущению новых ядерных конфликтов.

Глава города в своей речи коснулся актуальной международной повестки. Он выступил против использования ядерной риторики в политических спорах, отдельно упомянул ситуацию вокруг Украины и подверг критике действия России.

Напомним, что атомная бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года. Это стало первым в истории человечества боевым применением ядерного оружия. По оценкам историков, в первый день погибли десятки тысяч человек, а общее число жертв, включая умерших от последствий радиации, превысило сотни тысяч.

Контекст

Мэр Хиросимы выступает с «Декларацией мира» каждый год

Хиросима проводит памятные церемонии 6 августа ежегодно, а мэр города обращается к международному сообществу с «Декларацией мира». Эта традиция ведется с 1947 года. Текст декларации готовится отдельно к каждой годовщине: перед церемонией городские власти проводят несколько консультаций, на которых обсуждают ее структуру и содержание. Главными постоянными темами обращений остаются память о жертвах и призыв к ликвидации ядерного оружия.

Вопросы по теме

Почему во время церемонии в Хиросиме минута молчания начинается в 8:15?

Именно в 8:15 утра 6 августа 1945 года над Хиросимой взорвалась атомная бомба. Поэтому ежегодно в это время участники церемонии соблюдают минуту молчания и звучит Колокол мира. В 2026 году официальная церемония была запланирована с 8:00 до 8:50, а «Декларация мира» мэра следовала сразу после минуты молчания.

Что означают три неядерных принципа Японии?

Они предусматривают, что Япония не будет обладать ядерным оружием, производить его и разрешать его ввоз на территорию страны. Эти принципы были сформулированы премьер-министром Эйсаку Сато в 1967 году и остаются официальным ориентиром японской политики.

Подписала ли Япония Договор о запрещении ядерного оружия?

Нет. Япония не является участником договора, вступившего в силу в 2021 году. Токио объясняет свою позицию тем, что в нынешней обстановке считает американское ядерное сдерживание необходимым для национальной безопасности и одновременно стремится добиваться разоружения через ДНЯО с участием ядерных держав.

Блок «Контекст» подготовлен с использованием искусственного интеллекта на основе публикаций СМИ.
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