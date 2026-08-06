Захарова ответила мэру Хиросимы на «забывчивость» и критику РФ

Свой комментарий дипломат разместила в Telegram-канале. Поводом стала речь градоначальника на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы американскими военными.
По словам Захаровой, в этот памятный день мэр вновь не сказал миру правду о виновнике трагедии, умолчав о том, что именно США сбросили бомбу на мирное население. Вместо этого он позволил себе критику в адрес России и ее действий на Украине.
«И это при том, что наш народ, натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах двух японских городов и приводил трагедию как пример недопустимой жестокости», — подчеркнула представитель МИД.
Она также добавила, что подобные высказывания являются следствием искаженного восприятия реальности. «Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него. Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру», — написала Мария Захарова.
Ранее на памятной церемонии в Японии японские официальные лица уклонились от прямых обвинений в адрес Вашингтона. Премьер-министр Санаэ Такаити и мэр Кадзуми Мацуи ограничились общими призывами к миру и недопущению новых ядерных конфликтов.
Глава города в своей речи коснулся актуальной международной повестки. Он выступил против использования ядерной риторики в политических спорах, отдельно упомянул ситуацию вокруг Украины и подверг критике действия России.
Напомним, что атомная бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года. Это стало первым в истории человечества боевым применением ядерного оружия. По оценкам историков, в первый день погибли десятки тысяч человек, а общее число жертв, включая умерших от последствий радиации, превысило сотни тысяч.
Контекст
Мэр Хиросимы выступает с «Декларацией мира» каждый год
Хиросима проводит памятные церемонии 6 августа ежегодно, а мэр города обращается к международному сообществу с «Декларацией мира». Эта традиция ведется с 1947 года. Текст декларации готовится отдельно к каждой годовщине: перед церемонией городские власти проводят несколько консультаций, на которых обсуждают ее структуру и содержание. Главными постоянными темами обращений остаются память о жертвах и призыв к ликвидации ядерного оружия.
Почему во время церемонии в Хиросиме минута молчания начинается в 8:15?
Именно в 8:15 утра 6 августа 1945 года над Хиросимой взорвалась атомная бомба. Поэтому ежегодно в это время участники церемонии соблюдают минуту молчания и звучит Колокол мира. В 2026 году официальная церемония была запланирована с 8:00 до 8:50, а «Декларация мира» мэра следовала сразу после минуты молчания.
Что означают три неядерных принципа Японии?
Они предусматривают, что Япония не будет обладать ядерным оружием, производить его и разрешать его ввоз на территорию страны. Эти принципы были сформулированы премьер-министром Эйсаку Сато в 1967 году и остаются официальным ориентиром японской политики.
Подписала ли Япония Договор о запрещении ядерного оружия?
Нет. Япония не является участником договора, вступившего в силу в 2021 году. Токио объясняет свою позицию тем, что в нынешней обстановке считает американское ядерное сдерживание необходимым для национальной безопасности и одновременно стремится добиваться разоружения через ДНЯО с участием ядерных держав.