Министр ФРГ Добриндт заявил, что с дроном в аэропорту Лейпцига работали не дилетанты

По данным следствия, беспилотник со взрывчаткой был обнаружен в ночь на 5 августа в охраняемой грузовой зоне аэропорта Лейпцига рядом с южной взлетно-посадочной полосой. Его ~поймал и посадил на землю один из сотрудников аэропорта,~ не зная, что аппарат может быть взрывоопасен. После обследования саперы сняли детонатор и обезвредили устройство. Из-за происшествия аэропорт временно прекратил работу, часть рейсов была перенаправлена в другие города.