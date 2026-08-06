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Британия расширила санкции против России

Великобритания расширила санкционный пакет в отношении России, включив в него Агентство социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группу компаний «Структура». Обновленный перечень ограничений опубликован на официальном портале британского правительства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В черный список также попали директор АСП и «Структуры» Илья Гамбашидзе, программный директор АСП Андрей Перла и генеральный директор «Структуры» Николай Тупикин. Для них предусмотрены запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозка активов при их обнаружении.

В документе уточняется, что основанием для внесения в список стало «получение прибыли от правительства России» через выполнение государственных заказов и работу в стратегически значимой сфере — «российском информационном, коммуникационном и цифровом секторе». Почти во всех случаях фигурирует также формулировка о причастности к действиям, направленным на дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности.

Британский МИД утверждает, что АСП в 2024 году «пыталось спровоцировать протесты в полудюжине европейских стран». По версии Лондона, попавшие под санкции лица «несут ответственность за обширную вредоносную онлайн-сеть, также известную как Doppelganger», которая распространяет в соцсетях фейковые сообщения, поддельные документы и дипфейки на английском, французском и немецком языках.

Ранее стало известно, что американские сенаторы обсуждают новый механизм ускоренного принятия законопроекта об ограничениях против России. Как пишет Punchbowl, речь идет о голосовании по поправке к положениям о пошлинах.

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