Британия расширила санкции против России

В черный список также попали директор АСП и «Структуры» Илья Гамбашидзе, программный директор АСП Андрей Перла и генеральный директор «Структуры» Николай Тупикин. Для них предусмотрены запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозка активов при их обнаружении.
В документе уточняется, что основанием для внесения в список стало «получение прибыли от правительства России» через выполнение государственных заказов и работу в стратегически значимой сфере — «российском информационном, коммуникационном и цифровом секторе». Почти во всех случаях фигурирует также формулировка о причастности к действиям, направленным на дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности.
Британский МИД утверждает, что АСП в 2024 году «пыталось спровоцировать протесты в полудюжине европейских стран». По версии Лондона, попавшие под санкции лица «несут ответственность за обширную вредоносную онлайн-сеть, также известную как Doppelganger», которая распространяет в соцсетях фейковые сообщения, поддельные документы и дипфейки на английском, французском и немецком языках.
Ранее стало известно, что американские сенаторы обсуждают новый механизм ускоренного принятия законопроекта об ограничениях против России. Как пишет Punchbowl, речь идет о голосовании по поправке к положениям о пошлинах.