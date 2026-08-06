Британия расширила санкции против России

В документе уточняется, что основанием для внесения в список стало «получение прибыли от правительства России» через выполнение государственных заказов и работу в стратегически значимой сфере — «российском информационном, коммуникационном и цифровом секторе». Почти во всех случаях фигурирует также формулировка о причастности к действиям, направленным на дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности.