В Совфеде обвинили Японию в лицемерии из-за позиции по Хиросиме

Поводом для комментария стало выступление мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи на мемориальной церемонии, посвященной 81-й годовщине трагедии. Градоначальник, как и раньше, не упомянул, что именно американские военные сбросили атомную бомбу на город в 1945 году, но при этом раскритиковал Россию.
«Это типичное лицемерие наших врагов. Япония сейчас ведет себя как настоящий враг. Потому что, что бы они ни говорили, никогда американцы не отмоются от того, что они первыми в мире совершили ядерный удар. Причем тогда ядерное оружие было только у американцев. Все это прекрасно знают. То, что они не называют США, еще не значит, что они не знают, о какой стране идет речь», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Джабаров подчеркнул, что Москва давно привыкла к подобным выходкам недружественных государств. По его словам, Япония еще не раз вспомнит, как СССР спас ее от полного разгрома в те годы. Все сказанное мэром Хиросимы останется на его совести, уверен политик.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление мэра Хиросимы и назвала «ложными» его заявления.
Контекст
Мэр Хиросимы выступает с «Декларацией мира» каждый год
Хиросима проводит памятные церемонии 6 августа ежегодно, а мэр города обращается к международному сообществу с «Декларацией мира». Эта традиция ведется с 1947 года. Текст декларации готовится отдельно к каждой годовщине: перед церемонией городские власти проводят несколько консультаций, на которых обсуждают ее структуру и содержание. Главными постоянными темами обращений остаются память о жертвах и призыв к ликвидации ядерного оружия.
Почему во время церемонии в Хиросиме минута молчания начинается в 8:15?
Именно в 8:15 утра 6 августа 1945 года над Хиросимой взорвалась атомная бомба. Поэтому ежегодно в это время участники церемонии соблюдают минуту молчания и звучит Колокол мира. В 2026 году официальная церемония была запланирована с 8:00 до 8:50, а «Декларация мира» мэра следовала сразу после минуты молчания.
Что означают три неядерных принципа Японии?
Они предусматривают, что Япония не будет обладать ядерным оружием, производить его и разрешать его ввоз на территорию страны. Эти принципы были сформулированы премьер-министром Эйсаку Сато в 1967 году и остаются официальным ориентиром японской политики.
Подписала ли Япония Договор о запрещении ядерного оружия?
Нет. Япония не является участником договора, вступившего в силу в 2021 году. Токио объясняет свою позицию тем, что в нынешней обстановке считает американское ядерное сдерживание необходимым для национальной безопасности и одновременно стремится добиваться разоружения через ДНЯО с участием ядерных держав.