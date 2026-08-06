В Совфеде обвинили Японию в лицемерии из-за позиции по Хиросиме

«Это типичное лицемерие наших врагов. Япония сейчас ведет себя как настоящий враг. Потому что, что бы они ни говорили, никогда американцы не отмоются от того, что они первыми в мире совершили ядерный удар. Причем тогда ядерное оружие было только у американцев. Все это прекрасно знают. То, что они не называют США, еще не значит, что они не знают, о какой стране идет речь», — заявил собеседник «Ленты.ру».