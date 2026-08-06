СМИ: Варшава и Вашингтон обсуждают постоянные американские базы в Польше

По данным китайского информагентства «Синьхуа», переговоры начались после того, как США на прошлой неделе приступили к официальному пересмотру своего военного присутствия в Европе. Его цель — подтолкнуть континент к принятию на себя «главной ответственности за оборону с использованием неядерных вооружений».