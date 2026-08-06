СМИ: Варшава и Вашингтон обсуждают постоянные американские базы в Польше

По словам Залевского, стороны обсуждают постепенное преобразование существующих военных баз США в постоянные и сейчас обмениваются конкретными предложениями, пишет портал Informat.
«Мы уже завершили предварительный этап процесса, не говоря уже о политической воле, которая была выражена давно», — сказал Залевский. Он добавил, что США сформировали команду для переговоров по этому вопросу.
По данным китайского информагентства «Синьхуа», переговоры начались после того, как США на прошлой неделе приступили к официальному пересмотру своего военного присутствия в Европе. Его цель — подтолкнуть континент к принятию на себя «главной ответственности за оборону с использованием неядерных вооружений».
Сейчас в Польше дислоцируется около 10 тыс. американских солдат, в основном на ротационной основе, уточняет Informat.
Контекст
Польша добивается постоянной базы США
29 мая 2026 года Польша направила Пентагону официальное предложение о готовности разместить на своей территории постоянную базу Вооруженных сил США. 18 июня министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что получил положительный ответ от главы Пентагона Пита Хегсета.
На следующем этапе стороны перешли к обсуждению возможных вариантов размещения и инфраструктуры базы, а также вопросов финансирования. Среди рассматривавшихся локаций назывались объекты в Познани и Вроцлаве.
Американские военные в Польше
В 2022 году США решили постоянно разместить в Польше передовой командный пункт V корпуса, штаб армейского гарнизона и подразделение полевой поддержки. Пентагон называл их первыми постоянными американскими силами на восточном фланге НАТО. Основная часть американского контингента в стране при этом продолжила служить на ротационной основе.
Станет ли американская база территорией США?
Нет. Польские власти подчеркивали, что использование военных объектов американскими подразделениями не ограничивает суверенитет Польши. Польская сторона определяет, какие части совместно используемых баз предоставляются американским военным, а польские службы сохраняют доступ к объектам.
Есть ли в Польше военные других стран НАТО?
Да. Помимо национальных и американских сил, в Польше размещена многонациональная группировка НАТО. В районе Бемово-Писке действует возглавляемая США боевая группа, в которую входят военнослужащие других стран альянса.