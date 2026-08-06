В Красноярском крае стали известны победители программы «Земский работник культуры»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В малые города и сёла края отправятся работать 22 специалиста, большинство из которых — выпускники этого года профессиональных образовательных учреждений культуры региона. Программа действует в рамках нацпроекта «Семья».
«“Земский работник культуры” направлена на решение важной задачи — обеспечение малых населенных пунктов квалифицированными специалистами. Благодаря этому создаются условия для развития культурной среды в территориях. По сравнению с прошлым годом в 2026-м количество работников культуры, прошедших отбор, выросло вдвое: с 11 человек до 22. Желаю им успешной и продуктивной работы! В добрый путь!», — отметил министр культуры края Аркадий Зинов.
Специалисты пополнят коллективы домов культуры, библиотек, детских школ искусств в Ачинском, Боготольском, Енисейском, Ермаковском, Манско-Уярском, Мотыгинском, Рыбинском, Таймырском Долгано-Ненецком, Шарыповском, Шушенском, Эвенкийском муниципальных округах и ЗАТО п. Солнечный. Среди участников программы — преподаватели в детских музыкальных школах и школах искусств, специалист по жанрам творчества и методист, руководитель клубного формирования и творческими коллективами, балетмейстер.
Программа «Земский работник культуры» действует уже второй год и призвана поэтапно решать кадровые вопросы в учреждениях культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Размер единовременной выплаты составляет 1 млн рублей, которой работник может распорядиться по своему усмотрению. В программе принимают участие 87 регионов России — все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Для будущих земских работников культуры доступно свыше 4,5 тысячи вакансий из более чем 2,5 тысячи организаций.
Список победителей размещен на официальном сайте министерства культуры Красноярского края.