В Красноярском крае стали известны победители программы «Земский работник культуры»

Программа «Земский работник культуры» действует уже второй год и призвана поэтапно решать кадровые вопросы в учреждениях культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Размер единовременной выплаты составляет 1 млн рублей, которой работник может распорядиться по своему усмотрению. В программе принимают участие 87 регионов России — все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Для будущих земских работников культуры доступно свыше 4,5 тысячи вакансий из более чем 2,5 тысячи организаций.