Пентагон собирает экстренное совещание после звонка Трампа

«Второй человек в цепочке руководства военного министерства срочно собрал высших чинов по военным и оборонным закупкам на встречу в пятницу вечером, чтобы обсудить пути быстрого реагирования на недостаток американских боеприпасов, — после того как он получил гневный звонок от президента Трампа», — передает телеканал.
Ранее The Washington Post писала, что Трамп выразил недовольство главе Пентагона Питу Хегсету. Причина — сообщения СМИ о дефиците боеприпасов, который может ограничить военные действия США против Ирана. Хегсет, в свою очередь, отверг обвинения в свой адрес и уточнил, что его заместитель Стивен Файнберг плохо справился с задачей и не донес до президента полную картину о состоянии арсеналов.
После появления в прессе данных о дефиците снарядов Трамп пригрозил тюремным сроком тем, кто «допустил утечку предательских заявлений». Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Social Truth.
Глава государства заверил, что у Соединенных Штатов огромные запасы боеприпасов, а их выпуск и поставки не останавливаются. Он также отметил, что оборонные предприятия возводят в стране «беспрецедентное количество новых заводов и производственных предприятий».
Ранее CNN, ссылаясь на источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона, сообщил, что за пять месяцев конфликта с Ираном США израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков THAAD и около половины ракет Patriot. Информацию о претензиях Трампа к Хегсету ранее также публиковала The Washington Post.
Контекст
США расширяют выпуск ракет
В бюджете Пентагона на 2026 финансовый год предусмотрено $2,5 млрд на расширение производства ракет и боеприпасов, еще $1,3 млрд — на укрепление оборонных производственных цепочек. До этого Пентагон сообщал, что производственные мощности по ракетам PAC-3 MSE для комплексов Patriot планировалось увеличить с 21 до почти 49 единиц в месяц.
Patriot закупают на годы вперед
В сентябре 2025 года армия США заключила с Lockheed Martin контракт стоимостью $9,8 млрд на производство 1970 ракет PAC-3 MSE для США и иностранных заказчиков в 2024–2026 финансовых годах. В апреле 2026 года был заключен еще один контракт на $4,7 млрд для дальнейшего ускорения их производства.
Кто такой Стивен Файнберг?
Файнберг занимает пост заместителя главы Пентагона с марта 2025 года и отвечает за повседневное управление ведомством и выполнение приоритетов министра обороны. До прихода в правительство он основал инвестиционную компанию Cerberus Capital Management, которая в том числе вкладывала средства в оборонную промышленность.
Что такое PAC-3 MSE?
Это ракета-перехватчик системы Patriot, предназначенная для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. Она использует принцип прямого кинетического поражения цели и имеет увеличенные дальность и высоту перехвата по сравнению с более ранними модификациями PAC-3.
Можно ли быстро восполнить израсходованные ракеты?
Производство таких ракет нельзя резко увеличить только административным решением: оно зависит от мощностей предприятий и поставщиков компонентов. Поэтому Пентагон расширяет производство через многолетние контракты и инвестиции в оборонно-промышленную базу.