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Пентагон собирает экстренное совещание после звонка Трампа

Пентагон в экстренном порядке собирает совещание из-за проблем с боеприпасами. Поводом стал личный звонок президента США Дональда Трампа заместителю главы министерства Стивену Файнбергу, который отвечает за снабжение. Информацию передает NBC News со ссылкой на источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Второй человек в цепочке руководства военного министерства срочно собрал высших чинов по военным и оборонным закупкам на встречу в пятницу вечером, чтобы обсудить пути быстрого реагирования на недостаток американских боеприпасов, — после того как он получил гневный звонок от президента Трампа», — передает телеканал.

Ранее The Washington Post писала, что Трамп выразил недовольство главе Пентагона Питу Хегсету. Причина — сообщения СМИ о дефиците боеприпасов, который может ограничить военные действия США против Ирана. Хегсет, в свою очередь, отверг обвинения в свой адрес и уточнил, что его заместитель Стивен Файнберг плохо справился с задачей и не донес до президента полную картину о состоянии арсеналов.

После появления в прессе данных о дефиците снарядов Трамп пригрозил тюремным сроком тем, кто «допустил утечку предательских заявлений». Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Social Truth.

Глава государства заверил, что у Соединенных Штатов огромные запасы боеприпасов, а их выпуск и поставки не останавливаются. Он также отметил, что оборонные предприятия возводят в стране «беспрецедентное количество новых заводов и производственных предприятий».

Ранее CNN, ссылаясь на источники, знакомые с внутренними оценками Пентагона, сообщил, что за пять месяцев конфликта с Ираном США израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков THAAD и около половины ракет Patriot. Информацию о претензиях Трампа к Хегсету ранее также публиковала The Washington Post.

Контекст

США расширяют выпуск ракет

В бюджете Пентагона на 2026 финансовый год предусмотрено $2,5 млрд на расширение производства ракет и боеприпасов, еще $1,3 млрд — на укрепление оборонных производственных цепочек. До этого Пентагон сообщал, что производственные мощности по ракетам PAC-3 MSE для комплексов Patriot планировалось увеличить с 21 до почти 49 единиц в месяц.

Patriot закупают на годы вперед

В сентябре 2025 года армия США заключила с Lockheed Martin контракт стоимостью $9,8 млрд на производство 1970 ракет PAC-3 MSE для США и иностранных заказчиков в 2024–2026 финансовых годах. В апреле 2026 года был заключен еще один контракт на $4,7 млрд для дальнейшего ускорения их производства.

Вопросы по теме

Кто такой Стивен Файнберг?

Файнберг занимает пост заместителя главы Пентагона с марта 2025 года и отвечает за повседневное управление ведомством и выполнение приоритетов министра обороны. До прихода в правительство он основал инвестиционную компанию Cerberus Capital Management, которая в том числе вкладывала средства в оборонную промышленность.

Что такое PAC-3 MSE?

Это ракета-перехватчик системы Patriot, предназначенная для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. Она использует принцип прямого кинетического поражения цели и имеет увеличенные дальность и высоту перехвата по сравнению с более ранними модификациями PAC-3.

Можно ли быстро восполнить израсходованные ракеты?

Производство таких ракет нельзя резко увеличить только административным решением: оно зависит от мощностей предприятий и поставщиков компонентов. Поэтому Пентагон расширяет производство через многолетние контракты и инвестиции в оборонно-промышленную базу.

Блок «Контекст» подготовлен с использованием искусственного интеллекта на основе публикаций СМИ.
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