Пентагон собирает экстренное совещание после звонка Трампа

Ранее The Washington Post писала, что Трамп выразил недовольство главе Пентагона Питу Хегсету. Причина — сообщения СМИ о дефиците боеприпасов, который может ограничить военные действия США против Ирана. Хегсет, в свою очередь, отверг обвинения в свой адрес и уточнил, что его заместитель Стивен Файнберг плохо справился с задачей и не донес до президента полную картину о состоянии арсеналов.