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Депутат Волгоградской облдумы хоронит сына, погибшего на СВО

Офицеру Алексею Пополитову было всего 24 года.

Депутатский корпус Волгоградской областной Думы выступил с официальным обращением, выразив глубокие и искренние соболезнования своему коллеге Дмитрию Пополитову. В семье народного избранника произошло страшное горе — в ходе специальной военной операции героически погиб его 24-летний сын Алексей.

Парламентарии подчеркнули, что эта невосполнимая утрата пронзила сердца каждого из них. Погибший Алексей Пополитов был потомственным казаком и настоящим офицером, пройдя непростой путь от рядового до командира. За мужество и боевые заслуги на Херсонском направлении молодой воин был награжден медалью Жукова.

Коллеги по региональному парламенту заявили, что полностью разделяют горе семьи.

Ранее о гибели молодого офицера на СВО сообщили в администрации района, где проживал Алексей Пополитов.