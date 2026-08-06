Депутат Волгоградской облдумы хоронит сына, погибшего на СВО

Депутатский корпус Волгоградской областной Думы выступил с официальным обращением, выразив глубокие и искренние соболезнования своему коллеге Дмитрию Пополитову. В семье народного избранника произошло страшное горе — в ходе специальной военной операции героически погиб его 24-летний сын Алексей.
Парламентарии подчеркнули, что эта невосполнимая утрата пронзила сердца каждого из них. Погибший Алексей Пополитов был потомственным казаком и настоящим офицером, пройдя непростой путь от рядового до командира. За мужество и боевые заслуги на Херсонском направлении молодой воин был награжден медалью Жукова.
Коллеги по региональному парламенту заявили, что полностью разделяют горе семьи.
Ранее о гибели молодого офицера на СВО сообщили в администрации района, где проживал Алексей Пополитов.