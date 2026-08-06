Депутат Волгоградской облдумы хоронит сына, погибшего на СВО

Парламентарии подчеркнули, что эта невосполнимая утрата пронзила сердца каждого из них. Погибший Алексей Пополитов был потомственным казаком и настоящим офицером, пройдя непростой путь от рядового до командира. За мужество и боевые заслуги на Херсонском направлении молодой воин был награжден медалью Жукова.