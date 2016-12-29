История одного шпиля
МИД России рассказал о прошлом и будущем своего здания.
МИД России рассказал о прошлом и будущем своего здания.
Здание МИД РФ было единственной в Москве высоткой, задуманной без шпиля, и оказалось единственной из «семи сестер», не имеющей на нем звезды. Министерство иностранных дел поведало историю здания на своей официальной странице в Facebook. Авторы статьи вспомнили о попытке убрать шпиль уже в хрущевские времена, падении ветхих и изъеденных ржавчиной конструкций в 80-х, а также о семье
Послевоенные небоскребы
Здание Министерства иностранных дел и внешней торговли строилось, как и остальные шесть сталинских высоток, в тяжелые послевоенные годы посреди сильно разрушенной Москвы.
Причем, как вспоминают авторы статьи, опыта строительства небоскребов в СССР к тому моменту не было.
«Большинство технологий разрабатывались и внедрялись в производство и строительство впервые. Зарубежный опыт, изученный отечественными архитекторами и инженерами, не мог быть полностью применен на практике в Москве
После длительных консультаций для строительства здания МИД был выбран участок на Смоленской площади. Проект высотки разработали архитекторы Владимир Гельфрейх и Михаил Минкус, за что получили Сталинскую премию первой степени по архитектуре.
Ненавистный шпиль
Изначально никакого шпиля на крыше высотки не было, однако в процесс создания небоскреба вмешались Иосиф Сталин и Лаврентий Берия. На тот момент здание уже было почти построено, и архитекторам пришлось срочно изменить планировку пяти верхних этажей для установки опорных конструкций.
Кроме того, шпиль должна была увенчать огромная звезда. К разочарованию первых лиц СССР и радости современных москвичей, она осталась только на бумаге.
«Скорее всего, по причине того, что металлическая конструкция была не в состоянии выдержать ее вес», — предполагают историки. На других шести московских высотках звезды, кстати, есть.
Однако и без звезды шпиль, так сильно искажавший изначальный проект, раздражал градостроителей. Как рассказывал Михаил Посохин, бывший в 60−80-х главным архитектором столицы, Гельфрейх обращался к нему с просьбой снять шпиль. Посохин перенаправил обращение Никите Хрущеву, но тот создателю здания отказал.
Изъеденный временем
Вопрос реконструкции шпиля назрел давно. С 1972 по 2009 год его исследовали, по крайней мере, шесть раз. Неудовлетворительное состояние конструкции инженеры отмечали еще в 1983 году. Проверка выявила коррозию обшивки и каркаса шпиля. Обшивка полностью рекомендовалась к замене, а лестницы, площадки и ограждения — частично.
Однако ремонт тогда так и не начался, даже несмотря на то, что годом позже одна из башен, венчающих шпиль, отвалилась и рухнула со 170-метровой высоты.
В последний, седьмой раз шпиль осматривали инженеры в ходе комплексного обследования в 2014 году. Тогда специалисты Центрального
Однако и в этот момент приступить к ремонту не удалось — шпиль облюбовала пара
Современные методы
Наконец, в феврале 2016 года начались
Новые блоки для шпиля будут изготавливаться из специального глинистого сырья и обжигаться при температуре до 1.200 С, после чего их установят на исходное место при помощи нержавеющего крепежа и подобранного по цвету клея.
«Дополнительно будет проведена полная замена всех металлических отливов и открытий, заменены бетонные основания, а так же окрашены оконные рамы в исходный цвет», — отметили в МИД.
Кроме того, восстановительные работы ждут изрядно потрепанный Герб СССР. Его площадь, кстати, составляет 144 квадратных метров.
Специалисты подчеркивают, что новые несущие конструкции шпиля, в отличие от старых, будут собираться при помощи высокопрочных болтов с минимальным использованием сварки. Так соединения элементов станут надежнее.
Здание МИД в цифрах
Высота — 172 метра.
Количество этажей — 27.
Число лифтов (на момент постройки) — 28.
Число помещений — 2.000.
Площадь здания — 65 тысяч «квадратов».