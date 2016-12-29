История одного шпиля

Источник: РИА "Новости"

Здание МИД РФ было единственной в Москве высоткой, задуманной без шпиля, и оказалось единственной из «семи сестер», не имеющей на нем звезды. Министерство иностранных дел поведало историю здания на своей официальной странице в Facebook. Авторы статьи вспомнили о попытке убрать шпиль уже в хрущевские времена, падении ветхих и изъеденных ржавчиной конструкций в 80-х, а также о семье соколов-сапсанов, отсрочивших начало реконструкции шпиля. И всеми интересными подробностями они поделились с МОСЛЕНТОЙ. Послевоенные небоскребы Здание Министерства иностранных дел и внешней торговли строилось, как и остальные шесть сталинских высоток, в тяжелые послевоенные годы посреди сильно разрушенной Москвы.

Причем, как вспоминают авторы статьи, опыта строительства небоскребов в СССР к тому моменту не было.

«Большинство технологий разрабатывались и внедрялись в производство и строительство впервые. Зарубежный опыт, изученный отечественными архитекторами и инженерами, не мог быть полностью применен на практике в Москве из-за различных природных условий», — отмечают историки. После длительных консультаций для строительства здания МИД был выбран участок на Смоленской площади. Проект высотки разработали архитекторы Владимир Гельфрейх и Михаил Минкус, за что получили Сталинскую премию первой степени по архитектуре.

Источник: РИА "Новости"

Ненавистный шпиль Изначально никакого шпиля на крыше высотки не было, однако в процесс создания небоскреба вмешались Иосиф Сталин и Лаврентий Берия. На тот момент здание уже было почти построено, и архитекторам пришлось срочно изменить планировку пяти верхних этажей для установки опорных конструкций.

Кроме того, шпиль должна была увенчать огромная звезда. К разочарованию первых лиц СССР и радости современных москвичей, она осталась только на бумаге.

«Скорее всего, по причине того, что металлическая конструкция была не в состоянии выдержать ее вес», — предполагают историки. На других шести московских высотках звезды, кстати, есть. Однако и без звезды шпиль, так сильно искажавший изначальный проект, раздражал градостроителей. Как рассказывал Михаил Посохин, бывший в 60−80-х главным архитектором столицы, Гельфрейх обращался к нему с просьбой снять шпиль. Посохин перенаправил обращение Никите Хрущеву, но тот создателю здания отказал.

Источник: РИА "Новости"

Изъеденный временем Вопрос реконструкции шпиля назрел давно. С 1972 по 2009 год его исследовали, по крайней мере, шесть раз. Неудовлетворительное состояние конструкции инженеры отмечали еще в 1983 году. Проверка выявила коррозию обшивки и каркаса шпиля. Обшивка полностью рекомендовалась к замене, а лестницы, площадки и ограждения — частично.

Однако ремонт тогда так и не начался, даже несмотря на то, что годом позже одна из башен, венчающих шпиль, отвалилась и рухнула со 170-метровой высоты.

В последний, седьмой раз шпиль осматривали инженеры в ходе комплексного обследования в 2014 году. Тогда специалисты Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. Кучеренко выявили 100-процентную коррозию некоторых элементов шпиля и установили, что несущая способность конструкции составляет не более 50%. Более того, инженеры увидели, что шпиль уже немного накренился. Однако и в этот момент приступить к ремонту не удалось — шпиль облюбовала пара соколов-сапсанов. Пришлось ждать, пока в их гнезде не появились птенцы, после чего все семейство перебралось, предположительно, на крышу гостиницы «Украина».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BOdCOhxgohV/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Фото опубликовано G.B. (@galleontine)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-25T20:33:12+00:00">Дек 25 2016 в 12:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Реконструкция шпиля

Современные методы Наконец, в феврале 2016 года начались ремонтно-восстановительные работы. Они должны завершиться в третьем квартале 2017 года. Сейчас на крыше МИД продолжается демонтаж шпиля, эти работы растянутся на несколько этапов. Затем будут возведены строительные леса и, наконец, начнется непосредственно реконструкция.

Новые блоки для шпиля будут изготавливаться из специального глинистого сырья и обжигаться при температуре до 1.200 С, после чего их установят на исходное место при помощи нержавеющего крепежа и подобранного по цвету клея.

«Дополнительно будет проведена полная замена всех металлических отливов и открытий, заменены бетонные основания, а так же окрашены оконные рамы в исходный цвет», — отметили в МИД. Кроме того, восстановительные работы ждут изрядно потрепанный Герб СССР. Его площадь, кстати, составляет 144 квадратных метров. Специалисты подчеркивают, что новые несущие конструкции шпиля, в отличие от старых, будут собираться при помощи высокопрочных болтов с минимальным использованием сварки. Так соединения элементов станут надежнее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:52.68518518518519% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BOc-9KHB6xu/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Фото опубликовано Svetlana (@svetlana_moscow)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-25T20:04:37+00:00">Дек 25 2016 в 12:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> На памятной доске "Сотрудникам МИД РФ, погибшим при исполнении служебных обязанностей" уже появилась свежая надпись "Карлов А. Г."