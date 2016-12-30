Звездные разводы 2016 года

Источник: Reuters

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В российском шоу-бизнесе в этом году также были громкие разводы: олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина развелась с шоуменом Никитой Джигурдой, также в процессе развода находятся телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов. Распад Бранджелины Американская актриса Анджелина Джоли в сентябре подала документы на развод со своим не менее известным супругом актером Брэдом Питтом, объяснив свое решение «непримиримыми разногласиями между супругами». В сентябре также появилась информация, что ФБР рассматривает возможность начала собственного расследования о жестоком обращении актера с детьми. Позже ФБР приняло решение не выдвигать никаких обвинений против Питта.

Источник: Reuters

Брэд Питт и Анджелина Джоли являются одними из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Они поженились в 2014 году после многих лет совместной жизни, и долгое время считались в Голливуде символом семейного благополучия многодетной пары. У актеров шесть детей, в том числе усыновленные. В ноябре актеры пришли к соглашению, согласно которому дети будут проживать с Джоли, а Питта смогут навещать. Джоли и Питт уже продали свой дом во французском квартале американского города Новый Орлеан и выставили на продажу поместье Шато Миравал на юге Франции, в котором в 2014 году они сыграли свою свадьбу. Самый некрасивый развод в голливудской истории Актриса Эмбер Херд в мае подала на развод, обвинив своего супруга Джонни Деппа в физическом и психологическом насилии, позже суд удовлетворил просьбу актрисы о запрете Деппу приближаться к ней. Несмотря на то, что представители Деппа и Херд заявляли о том, что стороны хотят избежать публичности процесса и урегулировать спор в досудебном порядке, их развод, по оценкам СМИ, уже стал «самым некрасивым» в голливудской истории.

Эмбер Херд | Источник: AP 2016

Так, в суде Эмбер Херд представила фотографии, на одной из которых она якобы изображена с синяками на лице. Согласно утверждениям Херд, Депп нанес ей эти травмы при помощи iPhone. Позже в СМИ появились видеозаписи, на которых во время одного из скандалов актер громит кухню в их доме, при этом Херд ведет скрытую сьемку происходящего. СМИ также распространили переданные в суд фото, сделанные в марте 2015 года, на которых Депп, находясь в состоянии алкогольного и, вероятно, наркотического опьянения, порезал палец, а затем кровью и попавшейся под руку синей краской писал на зеркале обвинения в адрес супруги в измене с актером Билли Бобом Торнтоном. Херд и Торнтон отвергали обвинения в наличии связи между ними. В августе Депп и Херд урегулировали дело о разводе и семейном насилии. Как сообщил портал TMZ, Депп согласился заплатить своей супруге около 7 миллионов долларов. В связи с этим пара выпустила совместное заявление, где было сказано, что «Эмбер будет жертвовать финансовые поступления от развода на благотворительность». Херд также отозвала ходатайство о предоставлении временного охранного ордера в отношении Деппа.

Эмбер Херд и Джонни Депп | Источник: AP 2016

Депп и Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Помолвка состоялась в декабре 2013 года. В феврале 2015 года они официально оформили свои отношения, регистрация брака состоялась в их доме в Лос-Анджелесе. Тоби Магуайр и Дженнифер Мейер В октябре актер Тоби Магуайр и его супруга Дженнифер Мейер обнародовали заявление о своем разводе после девяти лет брака.

Тоби Магуайр и Дженнифер Мейер | Источник: AP 2016

Тоби Магуайру 41 год, он известен по роли Человека-паука в одноименной трилогии режиссера Сэма Рэйми. Дженнифер Мейер 39 лет, она дочь вице-президента компании NBCUniversal, бывшего президента студии Universal Рональда Мейера. Магуайр и Мейер познакомились в 2003 году и поженились в 2007 году. Они воспитывают 9-летнюю дочь Руби и 7-летнего сына Отиса. Джейм Макэвой и Анн-Мари Дафф Шотландский актер Джеймс Макэвой и его супруга Анн-Мари Дафф в мае официально объявили о разводе после почти десяти лет брака. В совместном заявлении пара пообещала сохранить дружеские отношения и вместе заботиться о шестилетнем сыне Брэндане.

Джейм Макэвой и Анн-Мари Дафф | Источник: AP 2016

Джеймсу Макэвою 37 лет, он известен по ролям в фильмах «Последний король Шотландии» и «Искупление», а также по роли профессора Ксавье в франшизе «Люди Икс». Энн Мари Дафф 46 лет, она известна по роли Фионы Галлагер в британском сериале «Бесстыдники». Лен Уайзман и Кейт Бекинсейл Режиссер Лен Уайзман в октябре подал на развод с супругой, актрисой Кейт Бекинсейл, указав в качестве причины расставания «непримиримые разногласия». Бекинсейл и Уайзман познакомились в 2003 году на съемках фильма «Другой мир», поженились в 2004 году. Кейт Бекинсейл 43 года, помимо роли вампирши Селены в франшизе «Другой мир» она известна по ролям в фильмах «Ван Хельсинг» и «Интуиция». У нее есть 17-летняя дочь от британского актера Майкла Шина.

Лен Уайзман и Кейт Бекинсейл | Источник: AP 2016

Лену Уайзману также 43 года, помимо работы над «Другим миром» он известен как режиссер четвертой части боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. За 12 лет брака у Бекинсейл и Уайзмана так и не появилось общих детей. Николас Кейдж и Элис Ким В июне стало известно о разводе актера Николаса Кейджа и Элис Ким, представитель актера сообщил журналу People, что пара не живет вместе с февраля.

Николас Кейдж и Элис Ким | Источник: AP 2016

Николас Кейдж и Элис Ким познакомились в 2004 году, когда 19-летняя Ким работала официанткой в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Брак Кейджа считался одним из самых крепких в Голливуде, пара прожила вместе 12 лет и воспитывает 11-летнего сына Кал-Эла. Николасу Кейджу 52 года, он один из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Адаптация». Также он известен по работам в фильмах «Скала», «Без лица», «Сокровище нации». Для Кейджа развод с Элим Ким уже третий по счету: в 1995 году он женился на актрисе Патрисии Аркетт, с которой прожил шесть лет, а в 2002 году — на дочери Элвиса Пресли Лизе Мари Пресли, брак с которой продлился меньше года. Лиза Мари и Майкл Локвуд Лиза Мари Пресли в этом году тоже объявила о разводе с мужем, гитаристом и продюсером Майклом Локвудом. Пара прожила в браке больше десяти лет, в 2008 году у них родились дочери-близняшки Харпер и Финли.

Лиза Мари Пресли и Майкл Локвуд | Источник: AFP 2016

Американские СМИ назвали причиной развода финансовые разногласия. Лизе Мари Пресли 48 лет, ее состояние оценивается в 300 миллионов долларов. До брака с Локвудом она была замужем три раза: за Николасом Кейджем, Майклом Джексоном и музыкантом Дэнни Кио. От брака с Кио у нее двое детей: 27-летняя Райли и 24-летний Бенджамин Сторм. Наоми Уоттс и Лив Шрайбер Актеры Наоми Уоттс и Лив Шрайбер в сентябре объявили о разрыве после 11 лет отношений. В совместном заявлении пары говорилось, что они пришли к решению, что «лучшим выходом для них как семьи будет расставание в качестве пары».

Наоми Уоттс и Лив Шрайбер | Источник: AP 2016

Наоми Уоттс 47 лет, она прославилась после роли в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Также известна по роли в фильме «21 грамм», за которую была номинирована на «Оскар», и по роли Энн Дэрроу в фильме «Кинг Конг» Питера Джексона. Лив Шрайбер известен по ролям в трилогии «Крик», фильме «Люди Икс. Начало. Росомаха» и «Кейт и Лео». Уоттс и Шрайбер познакомилась в 2005 году во время благотворительного бала в Нью-Йорке. Они не были женаты, но воспитывают двоих детей: 9-летнего Александра и 7-летнего Сэмюэла Кая. 47-летняя Уоттс и 48-летний Шрайбер пообещали, что будут продолжать растить детей вместе. Дрю Бэрримор и Уилл Копельман Голливудская актриса Дрю Бэрримор в июле подала документы на развод с супругом — арт-консультантом Уиллом Копельманом.

Дрю Бэрримор и Уилл Копельман | Источник: AP 2016

Пара прожила в браке почти четыре года, у них две дочери — четырехлетняя Олив и двухлетняя Фрэнки. В совместном заявлении пары, опубликованном изданием People, говорится, что дети «останутся главным приоритетом до конца их жизней». Дрю Бэрримор 41 год, она прославилась после роли в фильме «Инопланетянин» Стивена Спилберга. Также она известна по ролям в фильмах «Ангелы Чарли» и «50 первых поцелуев». Для Дрю Бэрримор это уже третий развод: с первым супругом, Джереми Томасом, она прожила в браке чуть меньше года, со вторым, Томом Грином, почти полтора года. Ламар Одом и Хлои Кардашьян В этом году также закончился разводом брак баскетболиста Ламара Одома и звезды американского реалити-шоу Хлои Кардашьян. Пара поженилась в 2009 году, а в 2013 году Кардашьян подала на развод. Документы о разводе были подписаны летом 2015 года, пара ожидала только подписи судьи. В октябре 2015 года Одом был найден в бессознательном состоянии в публичном доме Невады и доставлен в больницу, где впал в кому. В крови 35-летнего спортсмена были обнаружены следы кокаина. Сообщалось, что Одом перенес несколько инсультов и две экстренные операции, а его шансы выжить врачи оценивали как 50 на 50. Вскоре после выхода Одома из комы пара попросила аннулировать развод, суд удовлетворил их просьбу. Брак продлился еще полгода, и в мае 2016 года Кардашьян вновь подала на развод, в октябре развод был завершен. Хлои Кардашьян 32 года, брак с Одомом был первым для нее, детей у пары не было. Федор и Светлана Бондарчук Российский режиссер Федор Бондарчук и телеведущая Светлана Бондарчук в марте подали заявление на развод после 25 лет совместной жизни.

Федор и Светлана Бондарчук | Источник: РИА "Новости"

«С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись — за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями», — говорится в официальном заявлении звездной пары, которое было опубликовано на сайте журнала HELLO.RU. Светлана и Федор поженились в 1991 году, у них есть сын Сергей и дочь Варвара. В июне Федор Бондарчук появился на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи с новой подругой — актрисой Паулиной Андреевой. Марина Анисина и Никита Джигурда В конце ноября судебный участок номер 100 Красногорского района Подмосковья расторг брак олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной с актером Никитой Джигурдой. Анисина подала на развод в октябре.

Марина Анисина и Никита Джигурда | Источник: РИА "Новости"

В 2007 году Анисина приняла участие в телешоу «Танцы на льду. Бархатный сезон», где выступала в паре с Джигурдой. В феврале 2008 года Анисина и Джигурда поженились. У них есть двое детей: семилетний сын Мик-Анжель Крист и шестилетняя дочь Эва-Влада.

Джигурда недавно радикально изменил имидж, сбрив бороду, а после сменил фамилию, заявив, что впредь будет именоваться Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.

Ранее звездная пара уже была близка к разводу: в феврале 2015 года Джигурда обвинил жену в измене с ее партнером по фигурному катанию, Анисина подала на развод, но в марте передумала, так как супруги помирились. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов В октябре в российских СМИ появились сообщения о разводе футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой, поженившихся в 2012 году.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов | Источник: РИА "Новости"

Поводом для слухов стало то, что супруги перестали активно публиковать совместные фотографии в соцсетях.

Поклонники пары даже создали петицию в адрес сенатора Елены Мизулиной на сайте Change.org с просьбой провести с Тарасовым и Бузовой беседу и повлиять на их решение.