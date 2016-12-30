СМИ назвали туристические места, которые нужно успеть посетить молодым
Ежедневная британская газета Independent считает, что на Земле множество мест, которые лучше успеть посетить до того, как вам исполнится 30 лет.
Ежедневная британская газета Independent считает, что на Земле множество мест, которые лучше успеть посетить до того, как вам исполнится 30 лет.
«Вы не навсегда останетесь молодыми и свободными», — пишет Independent, добавляя, что возраст с 20 до 30 лет — это идеальное время для приключений и путешествий в далекие места.
Среди предложений есть праздники и вечеринки: карнавалы
Любители гор могут совершить восхождение в Перу к
Впрочем, есть и более традиционное горное развлечение — покататься на лыжах в Альпах.
Если хочется совсем оторваться от земли — садитесь на воздушный шар в Альбукерке. Там, кстати, проводится Международный фестиваль воздушных шаров.
А любители живой природы могут отправиться на сафари в Кению или посмотреть, как японские снежные обезьяны купаются в горячих термальных источниках.
Или можно поплавать с медузами. Озеро на востоке острова
Другое предложение — национальный парк Хорватии Плитвицкие озера с их пещерами и водопадами.
А на Самоа есть природный бассейн