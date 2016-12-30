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04:47 (мск), источник: Моя Планета

СМИ назвали туристические места, которые нужно успеть посетить молодым

Ежедневная британская газета Independent считает, что на Земле множество мест, которые лучше успеть посетить до того, как вам исполнится 30 лет.

Источник: AP 2016

«Вы не навсегда останетесь молодыми и свободными», — пишет Independent, добавляя, что возраст с 20 до 30 лет — это идеальное время для приключений и путешествий в далекие места.

Среди предложений есть праздники и вечеринки: карнавалы Марди-Гра в Новом Орлеане и бразильский — в Рио-де-Жанейро, клуб Amnesia на Ибице, пляжный рейв на таиландском Пангане в полнолуние.

Бразильский карнавал, Рио-де-Жанейро

Любители гор могут совершить восхождение в Перу к Мачу-Пикчу, чтобы увидеть руины «затерянного города инков».

Мачу-Пикчу, Перу

Впрочем, есть и более традиционное горное развлечение — покататься на лыжах в Альпах.

Французские Альпы

Если хочется совсем оторваться от земли — садитесь на воздушный шар в Альбукерке. Там, кстати, проводится Международный фестиваль воздушных шаров.

Воздушные шары в Альбукерке, США

А любители живой природы могут отправиться на сафари в Кению или посмотреть, как японские снежные обезьяны купаются в горячих термальных источниках.

Фото, сделанное туристом во время сафари в Кении
Снежные обезьяны в японском Нагано

Или можно поплавать с медузами. Озеро на востоке острова Эйл-Малк (Палау) так и называется — озеро Медуз.

Озеро Медуз в Палау

Другое предложение — национальный парк Хорватии Плитвицкие озера с их пещерами и водопадами.

Плитвицкие озера, Хорватия

А на Самоа есть природный бассейн То-Суа, который подпитывается океаном и окружен чудесными садами.

Озеро То-Суа в поселке Лотофага, Самоа
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