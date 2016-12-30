СМИ назвали туристические места, которые нужно успеть посетить молодым

«Вы не навсегда останетесь молодыми и свободными», — пишет Independent, добавляя, что возраст с 20 до 30 лет — это идеальное время для приключений и путешествий в далекие места.

Среди предложений есть праздники и вечеринки: карнавалы Марди-Гра в Новом Орлеане и бразильский — в Рио-де-Жанейро, клуб Amnesia на Ибице, пляжный рейв на таиландском Пангане в полнолуние.