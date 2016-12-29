Сколько нужно спать
Про воду все
Про воду все
Восемь стаканов воды и восемь часов сна в день считаются
Если ваши
Про воду все
Что касается сна, то 8 часов — это всего лишь средняя его продолжительность, при которой у людей бывает меньше болезней.
Значит ли это, что любое другое количество сна вредит здоровью? Не совсем. В действительности границы нормы шире: специалисты американского Национального фонда сна считают, что 7−9 часов — это продолжительность сна, ассоциированная с наименьшими проблемами со здоровьем у взрослых людей. Верхняя и нижняя допустимые границы — 6 и 10 часов (с 18 до 25 лет нормально спать и 11 часов).
Рекомендации Американской академии медицины сна и Общества исследования сна почти такие же: спите 7−9 часов.
Если спать меньше, то это чревато разнообразными болезнями и расстройствами. Такие люди больше едят, у них чаще развивается ожирение,
Причем если вы спите по пять часов в будни, вряд ли можно всерьез рассчитывать на то, что, отсыпаясь на выходных, вы существенно себе поможете. Как минимум потому, что придется компенсировать слишком много часов потерянного сна: сделать это в полном объеме практически нереально. Кроме того, вы так легко собьете график, а он очень важен для того, чтобы не было проблем со сном.
В принципе, о таких последствиях известно давно и все знают, что мало спать — вредно. Однако есть еще мнение, что вредно — много спать.
И действительно, в исследованиях было показано, что у людей, которые спят больше 10 часов в сутки, смертность и риск развития разнообразных заболеваний выше.
Но значит ли это, что длительный сон становится причиной всех этих явлений? Нет. По всей видимости, здесь перепутана
Потребность в
Ненормально — если после долгого сна вы не чувствуете себя бодрым и свежим, если вы засыпаете днем при первой возможности или очень хотите это сделать.
Степень своей дневной сонливости можно измерить по Эпвортской шкале. Такие симптомы могут указывать на расстройства сна вроде обструктивного апноэ, синдрома беспокойных ног, нарколепсии или другие заболевания.
Не существует исследований, которые бы показывали, что сокращение времени сна у людей, любящих поспать подольше, увеличивает срок и качество их жизни.
Поэтому в отношениях со сном лучше принять себя и смириться: если вы здоровы и вам нужно 10 часов в кровати для того, чтобы чувствовать себя хорошо, то это ваша особенность, а не проблема.
А вот смиряться с тем, что обстоятельства требуют от вас спать по пять часов, совершенно точно не стоит, если вы хотите дольше оставаться живым и здоровым.
Дарья Саркисян