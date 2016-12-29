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23:14 (мск), источник: N + 1

Сколько нужно спать

Про воду все более-менее ясно: сколько хотите, столько и пейте.

Источник: AP 2016

Восемь стаканов воды и восемь часов сна в день считаются какими-то непременными атрибутами здорового образа жизни: «Если ты не стараешься дотянуть до этих цифр, то ты целенаправленно подрываешь здоровье и приближаешь болезни и смерть», — слышим мы то и дело.

Если ваши друзья-ЗОЖники кидают на вас осуждающие взгляды за то, что вы спите больше или меньше восьми часов, то просто покажите им этот текст.

Про воду все более-менее ясно: сколько хотите, столько и пейте. Если организму будет не хватать воды, он подаст сигнал. Этот сигнал называется жаждой. Схема может работать плохо у пожилых людей, но в целом она довольно надежная и Homo sapiens пользуются ею с самого начала.

Что касается сна, то 8 часов — это всего лишь средняя его продолжительность, при которой у людей бывает меньше болезней.

Значит ли это, что любое другое количество сна вредит здоровью? Не совсем. В действительности границы нормы шире: специалисты американского Национального фонда сна считают, что 7−9 часов — это продолжительность сна, ассоциированная с наименьшими проблемами со здоровьем у взрослых людей. Верхняя и нижняя допустимые границы — 6 и 10 часов (с 18 до 25 лет нормально спать и 11 часов).

Рекомендации Американской академии медицины сна и Общества исследования сна почти такие же: спите 7−9 часов.

Если спать меньше, то это чревато разнообразными болезнями и расстройствами. Такие люди больше едят, у них чаще развивается ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, тревога, депрессивные настроения, алкоголизм, ОРВИ и многое другое.

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Причем если вы спите по пять часов в будни, вряд ли можно всерьез рассчитывать на то, что, отсыпаясь на выходных, вы существенно себе поможете. Как минимум потому, что придется компенсировать слишком много часов потерянного сна: сделать это в полном объеме практически нереально. Кроме того, вы так легко собьете график, а он очень важен для того, чтобы не было проблем со сном.

В принципе, о таких последствиях известно давно и все знают, что мало спать — вредно. Однако есть еще мнение, что вредно — много спать.

И действительно, в исследованиях было показано, что у людей, которые спят больше 10 часов в сутки, смертность и риск развития разнообразных заболеваний выше.

Но значит ли это, что длительный сон становится причиной всех этих явлений? Нет. По всей видимости, здесь перепутана причинно-следственная связь: у людей с некоторыми заболеваниями (например, гипотиреозом) может ухудшаться качество сна, и организм будет пытаться компенсировать это за счет его продолжительности. При депрессии длительный сон тоже является симптомом, но никак не причиной.

Потребность в каком-то определенном количестве часов сна определяется генами, поведением, медицинскими факторами и факторами окружающей среды. Поэтому абсолютно нормально, если вы спите больше 8 часов и при этом:

  • вы всю сознательную жизнь спите дольше большинства людей из вашего окружения;
  • вы долго недосыпали и наконец-то отрываетесь.
Ненормально — если после долгого сна вы не чувствуете себя бодрым и свежим, если вы засыпаете днем при первой возможности или очень хотите это сделать.

Степень своей дневной сонливости можно измерить по Эпвортской шкале. Такие симптомы могут указывать на расстройства сна вроде обструктивного апноэ, синдрома беспокойных ног, нарколепсии или другие заболевания.

Не существует исследований, которые бы показывали, что сокращение времени сна у людей, любящих поспать подольше, увеличивает срок и качество их жизни.

Поэтому в отношениях со сном лучше принять себя и смириться: если вы здоровы и вам нужно 10 часов в кровати для того, чтобы чувствовать себя хорошо, то это ваша особенность, а не проблема.

А вот смиряться с тем, что обстоятельства требуют от вас спать по пять часов, совершенно точно не стоит, если вы хотите дольше оставаться живым и здоровым.

Дарья Саркисян

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