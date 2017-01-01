День рождения Нового года: как отмечали праздник при Петре I

Источник: РИА "Новости"

«Известия» вспомнили, как Петр I воспитывал в жителях Российской империи привычку к празднику. «Первый день во году» Если не считать перехода от старого стиля к новому, которому россияне обязаны появлением в нашем праздничном календаре старого Нового года, дата наступления нового года в России менялась трижды. Праздновать его на Руси начали задолго до того, как праздник привлек внимание императора, прорубившего окно в Европу: первые упоминания об этом празднике встречаются в летописях уже в конце XIV века. Тогда он приходился на 1 марта — эта дата удачно совпадала как с православным календарем (отсчет новых лет шел от дня сотворения мира), так и с жизнью большей части населения, занимавшегося сельским хозяйством. В день наступления весны празднование новолетия, как оно тогда называлось, выглядело более чем логичным.

В 1492 году Новый год ждали первые изменения — дата его празднования, в соответствии с определениями Никейского собора, была перенесена церковью на 1 сентября.

Однако с образом жизни крестьян, для которых год активных сельскохозяйственных работ в этот момент, напротив, завершался, это соотносилось мало. И всенародного масштаба этот праздник, который, согласно дошедшему до наших дней «Парижскому словарю московитов», назывался «Первый день во году», так и не получил.

Основные торжества тогда разворачивались на Соборной площади московского Кремля.

Фоторепортаж Россия готовится к Новому году В преддверии новогодних и рождественских праздников города по всей России преобразились.

Патриарх, сопровождаемый духовенством, обращался к царю с собой речью, в которой справлялся о его здоровье. Царь выступал с ответной речью, завершавшейся словами «Дал Бог, жив». После чего с поклоном к царю и патриарху подходили представители духовенства, а уже после этого челом били все присутствующие на площади. Сдвигая границы времен Петр I, заняв российский престол, задался целью не только привести новогоднюю традицию в России в соответствие с европейским календарем и календарем большинства славянских стран, где Новый год к этому моменту отмечался 1 января, но и, собственно, наконец-то превратить его в масштабный народный праздник. Хорошая возможность для такого поистине эпохального изменения представилась как раз на излете 1699 года, когда на смену веку XVII приходило блистательное XVIII столетие.

Как и большинство начинаний Петра I, воспитание в россиянах привычки к празднику потребовало от императора известной строгости.

И в конце 1699 года император издал указ, в котором повелел изменить дату празднования. «Будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года», — в частности, говорилось в первой части документа. «Учинить украшения от древ ветвей сосновых» Простым переносом даты Петр I не ограничился — в указе государь в том числе обстоятельно описал, как именно надлежит жителями империи отметить наступление нового года и столетия. В основу российской новогодней традиции должны были лечь обычаи, с которыми сам император познакомился в Германии.