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13:57 (мск), источник: Моя Планета

Китаец 25 лет использовал боевую гранату для колки орехов

Житель города Анканг китайской провинции Шэньси 25 лет использовал ручную гранату в качестве инвентаря для колки грецких орехов, не подозревая, что такие действия могут привести к печальным последствиям.

О том, что в его руках находится смертоносное оружие, мужчина понял только, когда ему на глаза попалась раздаваемая полицейскими листовка, на которой были изображены похожие гранаты, пишет Daily Mail.

После сделанного открытия мужчина передал гранату правоохранителям, рассказав, что 25 лет назад боеприпас ему подарил друг.

Полицейские удивились, что граната не взорвалась при таком использовании, но предположили, что внутри нее нет заряда.

Интернет-пользователи порадовались, что с мужчиной не произошел несчастного случай и усомнились в добрых намерениях друга, подарившего боеприпас.

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