Китаец 25 лет использовал боевую гранату для колки орехов

О том, что в его руках находится смертоносное оружие, мужчина понял только, когда ему на глаза попалась раздаваемая полицейскими листовка, на которой были изображены похожие гранаты, пишет Daily Mail.

После сделанного открытия мужчина передал гранату правоохранителям, рассказав, что 25 лет назад боеприпас ему подарил друг.

Полицейские удивились, что граната не взорвалась при таком использовании, но предположили, что внутри нее нет заряда.