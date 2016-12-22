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15:46 (мск), источник: ТАСС

В Латвии выпущена уникальная прозрачная монета

РИГА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Банк Латвии выпустил в обращение новую коллекционную монету особого дизайна — «Земля». Она уникальна тем, что большая ее часть изготовлена из особого прозрачного керамического материала.

Источник: Latvijas Banka

Как сообщает пресс-служба Центробанка страны, монета номиналом 5 евро выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров. Вся серия изготовлена из прозрачного керамического материала «Perlucor» и серебра 925 пробы.

Источник: Latvijas Banka

Большая часть поверхности монеты прозрачна, за исключением небольшого полноцветного земного шара, который помещен в ее центре. Монета обрамлена серебряным кольцом, на котором указаны номинал, год выпуска и название. Ее вес составляет 20 граммов, а диаметр — 40 мм. Монета произведена на Литовском монетном дворе и будет продаваться в кассах Банка Латвии в специальной сувенирной упаковке. Ее стоимость составляет 85 евро.

Эта коллекционная монета является последней из семи, выпущенных в этом году Центробанком республики.

Ежегодно Банк Латвии выпускает от пяти до семи коллекционных монет. Они являются платежным средством только в стране выпуска, но в реальности редко поступают в обращение, так как могут считаться произведениями искусства и популярны среди нумизматов.

В будущем году латвийский Центробанк планирует выпустить в обращение шесть коллекционных монет.

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