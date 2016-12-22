Мединского назвали «Человеком года» за поддержку «28 панфиловцев»

Глава ведомства отметил, что эта награда принадлежит Минкульту, «который вместе с Фондом кино в течение этого года активно занимался поддержкой российского кино». Его слова приводятся на сайте министерства.

Лауреатами премии 2016 года также стали президент России Владимир Путин, получивший премию в номинации «Государственная политика», и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмеченный в категории «Религия».

В номинации «Международные отношения» награды удостоены скончавшийся в ноябре кубинский лидер Фидель Кастро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Церемония награждения премии «Человек года — 2016» прошла в храме Христа Спасителя 21 декабря. Она была основана неправительственной некоммерческой организацией «Русский биографический институт» в 1993 году.

Ранее в декабре Мединского признали почетным панфиловцем.