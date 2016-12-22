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11:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Мединского назвали «Человеком года» за поддержку «28 панфиловцев»

Министр культуры России Владимир Мединский получил премию «Человек года» от Русского биографического института «за активное участие в создании фильма “28 панфиловцев”». Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Глава ведомства отметил, что эта награда принадлежит Минкульту, «который вместе с Фондом кино в течение этого года активно занимался поддержкой российского кино». Его слова приводятся на сайте министерства.

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Лауреатами премии 2016 года также стали президент России Владимир Путин, получивший премию в номинации «Государственная политика», и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмеченный в категории «Религия».

В номинации «Международные отношения» награды удостоены скончавшийся в ноябре кубинский лидер Фидель Кастро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Церемония награждения премии «Человек года — 2016» прошла в храме Христа Спасителя 21 декабря. Она была основана неправительственной некоммерческой организацией «Русский биографический институт» в 1993 году.

Ранее в декабре Мединского признали почетным панфиловцем.

Комментарии
5
Валерий Матреничев
Человек, открывавший мемориальную доску Маннергейму в Питере, может быть только с приставкой АНТИ.
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Александр Шипов
Я как истинный агностик искренне сожалею, что нет ныне Христа, что б выгнать торгующих совестью из храма.
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Fedor Aksakal
Сергей, не богохульствуйте! Вы что, не знаете в честь какого события в истории нашей с Вами Родины был возведен этот собор и кто и почему его взорвал? Мы за каждое свое слово, в свое время, будем держать ответ перед Создателем. Надо знать и помнить об этом.
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В храме Христа Спасителя вручили премию «Человек года»
© Ньюстюб
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