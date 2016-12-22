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12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Джоан Роулинг анонсировала новую книгу

Британская писательница Джоан Роулинг работает над очередным романом. Об этом автор книг о Гарри Поттере заявила в своем Twitter.

Источник: AP 2016

Роулинг прокомментировала твит одной из подписчиц, которая спросила писательницу, собирается ли она выпускать новую книгу. «Я сейчас работаю над ней (буквально)», — отметила англичанка.

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Она добавила, что роман никак не связан с ее предыдущим произведением «Фантастические звери и места их обитания». Писательница отказалась раскрывать дальнейшие подробности.

Ранее в декабре рукописная книга Роулинг «Сказки барда Бидля» была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 468 тысяч долларов.

Первый роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» был напечатан в 1997 году. Ее романы переведены на 67 языков. Вся книжная серия поттерианы была экранизирована. Кроме того, писательница выпустила три романа под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Роулинг также является автором книги «Фантастические звери и места их обитания», которая была экранизирована в 2016 году режиссером Дэвидом Йейтсом.

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