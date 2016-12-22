Жители России назвали важнейшие события 2016 года: опрос

Кроме того, граждане считают важными событиями в уходящем году: вооруженный конфликт в Сирии (22%), гибель детей на озере в Карелии (20%) и арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки (18%).

Такие события как — суд над Надеждой Савченко (5%), землетрясение в Италии (4%), усиление давления власти на общественные и некоммерческие организации (3%), праймериз «Единой России» (2%) и панамский оффшорный скандал (1%).

11% опрошенных не смогли назвать значимых событий в 2016 году.

Отметим, опрос проводился до того, как стало известно об убийстве посла РФ в Турции, теракте в Берлине, массовом отравлении настойкой боярышника в Иркутске.

Опрос проведен 9 — 12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.