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13:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Жители России назвали важнейшие события 2016 года: опрос

Самыми значимыми событиями в уходящем 2016 году для жителей России стали: рост цен, обесценивание денег (30%), избрание Дональда Трампа президентом США (30%) и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (28%) и допинговый скандал. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, граждане считают важными событиями в уходящем году: вооруженный конфликт в Сирии (22%), гибель детей на озере в Карелии (20%) и арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки (18%).

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Такие события как — суд над Надеждой Савченко (5%), землетрясение в Италии (4%), усиление давления власти на общественные и некоммерческие организации (3%), праймериз «Единой России» (2%) и панамский оффшорный скандал (1%).

11% опрошенных не смогли назвать значимых событий в 2016 году.

Отметим, опрос проводился до того, как стало известно об убийстве посла РФ в Турции, теракте в Берлине, массовом отравлении настойкой боярышника в Иркутске.

Опрос проведен 9 — 12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Комментарии
1
Нонна Князева
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