Из-за гриппа и ОРВИ екатеринбургские школьники раньше уйдут на каникулы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургские школьники уйдут на каникулы раньше срока в связи с ухудшающейся ситуацией с ОРВИ и гриппом.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургские школьники уйдут на каникулы раньше срока в связи с ухудшающейся ситуацией с ОРВИ и гриппом.
Рекомендации главам городских школ, гимназий и лицеев закончить четверть 28 декабря были озвучены во время заседания городской
Кроме того, на заседании было рекомендовано не допускать в дошкольные образовательные учреждения детей, не привитых от гриппа, а классы и группы, где заболело более 20% детей, — закрыть на карантин.
Власти надеются, что принятые меры остановят распространение заболеваемости среди детей. На 22 декабря в Екатеринбурге зарегистрировано 16 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Кроме того, в Екатеринбурге не спадает заболеваемость корью. На 20 декабря в области зарегистрированы 86 случаев подозрения на корь, 56 из них — у детей. В связи с этим в Свердловской области введены ограничения на посещение новогодних мероприятий для взрослых и детей, не привитые от кори должны иметь при себе справку о наличии прививки, прививочный сертификат или результаты анализов на наличие иммунитета к заболеванию.