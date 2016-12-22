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14:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Из-за гриппа и ОРВИ екатеринбургские школьники раньше уйдут на каникулы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургские школьники уйдут на каникулы раньше срока в связи с ухудшающейся ситуацией с ОРВИ и гриппом.

Источник: РИА "Новости"

Рекомендации главам городских школ, гимназий и лицеев закончить четверть 28 декабря были озвучены во время заседания городской санитарно-эпидемиологической комиссии (СПК), передает корреспондент «УралПолит.Ru».

Кроме того, на заседании было рекомендовано не допускать в дошкольные образовательные учреждения детей, не привитых от гриппа, а классы и группы, где заболело более 20% детей, — закрыть на карантин.

Власти надеются, что принятые меры остановят распространение заболеваемости среди детей. На 22 декабря в Екатеринбурге зарегистрировано 16 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в Екатеринбурге не спадает заболеваемость корью. На 20 декабря в области зарегистрированы 86 случаев подозрения на корь, 56 из них — у детей. В связи с этим в Свердловской области введены ограничения на посещение новогодних мероприятий для взрослых и детей, не привитые от кори должны иметь при себе справку о наличии прививки, прививочный сертификат или результаты анализов на наличие иммунитета к заболеванию.

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