В Новосибирске зажгут главную елку города в сорокаградусный мороз
Новогоднее представление и открытие снежного городка на пл. Ленина запланированы на пятницу, 23 декабря.
Новогоднее представление и открытие снежного городка на пл. Ленина запланированы на пятницу, 23 декабря.
Мэрия Новосибирска решила не переносить открытие главной ёлки Новосибирска
Напомним, открытие снежного городка и новогодней ёлки на центральной площади города было запланировано на 23 декабря. Между тем, 21 декабря синоптики и МЧС предупредили новосибирцев о надвигающихся на город аномальных морозах до -45 градусов, которые продержатся в городе до выходных.
Праздничное открытие новогодних елок в двух районах города — Октябрьском и Ленинском перенесли
Как сообщает
Кстати, в этом году композиция новогоднего городка посвящена Новосибирскому зоопарку. Из снега здесь создали скульптуры дельфинов, пингвинов и белых медведей.