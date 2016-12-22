В Новосибирске зажгут главную елку города в сорокаградусный мороз

Мэрия Новосибирска решила не переносить открытие главной ёлки Новосибирска из-за морозов.

Напомним, открытие снежного городка и новогодней ёлки на центральной площади города было запланировано на 23 декабря. Между тем, 21 декабря синоптики и МЧС предупредили новосибирцев о надвигающихся на город аномальных морозах до -45 градусов, которые продержатся в городе до выходных.

Праздничное открытие новогодних елок в двух районах города — Октябрьском и Ленинском перенесли из-за сильных морозов. Но дату открытия главной ёлки Новосибирска решили не менять.

Как сообщает пресс-центр мэрии, торжественное открытие новогоднего городка на площади им. Ленина состоится 23 декабря в 18 часов.

Кстати, в этом году композиция новогоднего городка посвящена Новосибирскому зоопарку. Из снега здесь создали скульптуры дельфинов, пингвинов и белых медведей.