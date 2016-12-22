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14:20 (мск), источник: Om1.ru

В воскресенье в Омске потеплеет до минус девяти

Аномальные морозы покинут Омскую область днём в субботу. Но сегодняшней ночью в северных районах будет 48 градусов холода.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало прогноз погоды на ближайшие дни. Хорошая новость: на выходных в Омской области потеплеет. Однако в пятницу жителям региона придётся помёрзнуть.

Завтра, 23 декабря, температура воздуха в северной и в южной половинах области будет различаться. Ночью на севере будет −43…−48°, на юге −27…−32°. Днём на севере ожидается −36…−41°, на юге −27…−32°. Пройдёт небольшой снег.

В субботу, 24 декабря, ночь останется холодной: −27…−32°, при прояснении до -39°. Днём температура повысится до −16…−21°. Синоптики прогнозируют снег, метель, в отдельных районах — порывистый ветер.

В воскресенье, 25 декабря, станет ещё теплее. Ночью ожидается −15…−20°, при прояснении до -25°. Днём будет уже −9…−14°. Однако сохранятся снег, метель и порывистый ветер.

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