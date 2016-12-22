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14:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Музеи Казанского Кремля изменят режим работы в дни проведения светового шоу

Мультимедийные новеллы будут транслироваться на фасаде Спасской башни с 27 по 31 декабря и 2 января.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 22 декабря). В дни проведения светового шоу на Спасской башне, с 27 по 31 декабря и 2 января, музеи Казанского Кремля будут открыты до позднего вечера. Кассы будут работать до 20.30, сами музеи — до 21.00.

В новогодние праздники с 1 по 8 января Музей естественной истории Татарстана, Центр «Эрмитаж-Казань», Выставочный зал «Манеж», Музей истории государственности Татарстана, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора будут работать по расписанию:

1 января — с 12.00 до18.00;
2 января (в день проведения светового шоу) — с 10.00 до 21.00;
3−5, 7 и 8 января — с 10.00 до 18.00;
6 января — с 11.00 до 20.00, кассы до 19.30.

Музей исламской культуры будет открыт 1 января — с 12.00 до 19.00. 2 января (день новогоднего маппинга) — с 9.00 до 21.00. 3 — 8 января — с 09.00 до 19.00, сообщает пресс-служба музея.

С подробной программой новогодних мероприятий можно познакомиться на сайте музея заповедника «Казанский Кремль».

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