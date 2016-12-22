Музеи Казанского Кремля изменят режим работы в дни проведения светового шоу

(Город Казань KZN.RU, 22 декабря). В дни проведения светового шоу на Спасской башне, с 27 по 31 декабря и 2 января, музеи Казанского Кремля будут открыты до позднего вечера. Кассы будут работать до 20.30, сами музеи — до 21.00.

В новогодние праздники с 1 по 8 января Музей естественной истории Татарстана, Центр «Эрмитаж-Казань», Выставочный зал «Манеж», Музей истории государственности Татарстана, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора будут работать по расписанию:

1 января — с 12.00 до18.00;

2 января (в день проведения светового шоу) — с 10.00 до 21.00;

3−5, 7 и 8 января — с 10.00 до 18.00;

6 января — с 11.00 до 20.00, кассы до 19.30.