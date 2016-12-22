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14:24 (мск), источник: Kapital.kz

Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе?

Казахстанцы отдохнут в общей сложности 11 дней в первом месяце 2017-го.

Источник: Kapital.kz

На новогодние праздники пришлось сразу три выходных — 1, 2 и 3 января. Понедельник, 2 января, объявлен выходным, так как первое число этого государственного праздника пришлось на воскресенье. Соответственно рабочая неделя для взрослых граждан РК начнется с 4-го числа, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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Что касается православного Рождества, отмечаемого 7 января, то в этом году оно выпало на субботу, однако переноса выходного в этом случае не ожидается. В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса религиозные праздники Рождество и Курбан айт имеют статус «выходного», но при этом не относятся к официальным праздникам. Перенос же касается только дней, имеющих статус «государственного» или «национального» праздника, при условии, что они выпадают на субботу или воскресенье.

Согласно Закону «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года «национальным» является только один праздник — это День Независимости. В числе «государственных», кроме Нового года, — День Единства, День Защитника Отечества, 9 Мая, Наурыз мейрамы, 8 Марта, День столицы, День Конституции, День Первого Президента.

При работе в выходные дни каждый сотрудник может рассчитывать на предоставление другого дня отдыха или оплату.

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