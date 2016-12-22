Пилот Су-27: Мне удалось отвести самолет от города

Как сообщалось, в среду, 21 декабря, около 18:00 часов во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от Талдыкоргана, в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27. Летчик не пострадал и, пройдя полное обследование в госпитале, вернулся к семье.

«О происшествии я доложил по радио в Центр. Мне удалось отвести самолет от города и расположенных рядом сел. Сам катапультировался, благодаря чему и уцелел. Главное, что самолет при падении не нанес никому вреда. Никаких травм у меня нет. Я люблю свою страну, свою землю. Буду продолжать трудиться для Казахстана», — сказал майор Адильбек Искаков.

Адильбек Искаков родился в 1985 году в Маканшинском районе Восточно-Казахстанской области. Женат, имеет одну дочь. Служит в армии более 10 лет. Летный стаж составляет около 12 лет. У Адильбека есть одна младшая сестра, 1991 года рождения. Мать Адильбека, когда услышала о происшествии, была потрясена.

«Отец Адильбека умер в прошлом году. Думаю, что его дух помог Адильбеку. Когда мы узнали, что мой сын остался невредимым после происшествия, сразу принесли в жертву овцу. Я сейчас живу в Алматы», — сказала Куляш Мадиханова, мать летчика.