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14:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Заграница потеряла треть уральских туристов

Россия «подобрала».

Источник: Reuters

Туристический поток за рубеж с Урала «сдулся» на 25−30% в 2016 году, сообщил «Уралинформбюро» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. При этом в Свердловской области ситуация обстоит несколько лучше — минус 15−20% в сравнении с 2015 годом.

Число международных вылетов из аэропорта Кольцово заметно сократилось — туроператоры сворачивают чартерные программы из Екатеринбурга и переносят точку отправления в Москву в целях экономии. Зарубежный пассажиропоток аэропорта в 2016 году сократился почти в 2 раза — с 600 до 350 тысяч человек. «Еще раз скажу, что это не количество туристов, которое не полетело за рубеж. Большая часть пересела на московский авиаузел. Они попали в статистику внутренних направлений, которая подросла», — подчеркнул исполнительный директор УАТ.

Внутренний турпоток в 2016 году подрос на 18%. Его взяли на себя Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Казань. Из уральских регионов наибольший прирост показывает Челябинская область.

«Первое направление, которое нам пришлось выучить в этом году, — Россия. Раньше люди чаще всего сами путешествовали. Сейчас Россия стала понятна нам для продаж. В рамках пакетных туров появились предложения на любой кошелек», — прокомментировала директор сети турагентств «География» Елена Шубина.

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