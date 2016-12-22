Синоптики Татарстана предупреждают о сильных морозах

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают о сильном похолодании вечером 22 декабря и ночью 23 декабря.

На востоке и юге республики температура воздуха составит от 25 до 32 градусов мороза.

К утру воздух прогреется до -18 -23 градусов, отмечается в сообщении Управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды РТ.