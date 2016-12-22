В центре Воронежа перекроют 3 улицы из-за парада Дедов Морозов
На время мероприятия изменятся маршруты автобусов.
На время мероприятия изменятся маршруты автобусов.
Участки трех центральных улиц Воронежа перекроют
Движение запретят по площади Ленина со стороны Никитинской библиотеки (от дома № 18 на улице Платонова до улицы Плехановской), улице Плехановской (от дома № 15 на площади Ленина вдоль Кольцовского сквера до Пушкинской) и проспекту Революции (от площади Ленина до улицы Степана Разина). Ограничение будет действовать до конца мероприятия — ориентировочно до 14:00.
Кроме того, парковку запретят на проспекте Революции (от дома № 46 до площади Ленина), площади Ленина (от улицы Плехановской до улицы Кирова и со стороны Никитинской библиотеки от дома № 18 на улице Платонова до улицы Плехановской) и в Театральном проезде. Запрет будет действовать с 23:00 пятницы, 23 декабря, до конца парада.
На период шествия колонны власти приостановят движение городского транспорта в районе пересечения проезжих частей проспекта Революции, улиц Пушкинской и Карла Маркса.
Движение автобусов будет направлено:
№ 1кс — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, К. Маркса, Пушкинской, Среднемосковской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту.
№ 1кв — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.
№ 77к — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.
№ 3, 5, 20 м, 25а, 50, 70а, 70 м, 88, 88а — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Среднемосковской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам.
— № 20, 52, 104 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам.
— № 93 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту.
— № 33к — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.
— № 23к — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.
— № 9кс — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту.
— № 9ка — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, далее по маршруту.
— № 39 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам.
— № 64 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Среднемосковской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.
— № 49м — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской,
— № 5а, 37, 49, 49а, 69 т, 105, 125, 125а — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам.
— № 80 — с Университетской площади по улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.
— № 37а, 41, 79, 90 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, далее по маршрутам.
— № 27 — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улицам Плехановской, Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.
Движение троллейбусов будет направлено:
— № 7 — с улицы Плехановской по улицам Среднемосковской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.
— № 4, 8 — с улицы Степана Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Фридриха Энгельса (круговое движение) и далее в обратном направлении.