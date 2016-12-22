В центре Воронежа перекроют 3 улицы из-за парада Дедов Морозов

Участки трех центральных улиц Воронежа перекроют из-за парада Дедов Морозов в 8:00 субботы, 24 декабря. Эта мера поможет обеспечить безопасность горожан во время мероприятия, сообщила пресс-служба мэрии.

Движение запретят по площади Ленина со стороны Никитинской библиотеки (от дома № 18 на улице Платонова до улицы Плехановской), улице Плехановской (от дома № 15 на площади Ленина вдоль Кольцовского сквера до Пушкинской) и проспекту Революции (от площади Ленина до улицы Степана Разина). Ограничение будет действовать до конца мероприятия — ориентировочно до 14:00.

Кроме того, парковку запретят на проспекте Революции (от дома № 46 до площади Ленина), площади Ленина (от улицы Плехановской до улицы Кирова и со стороны Никитинской библиотеки от дома № 18 на улице Платонова до улицы Плехановской) и в Театральном проезде. Запрет будет действовать с 23:00 пятницы, 23 декабря, до конца парада.

На период шествия колонны власти приостановят движение городского транспорта в районе пересечения проезжих частей проспекта Революции, улиц Пушкинской и Карла Маркса.

Движение автобусов будет направлено:

№ 1кс — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, К. Маркса, Пушкинской, Среднемосковской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту.

№ 1кв — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.

№ 77к — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.

№ 3, 5, 20 м, 25а, 50, 70а, 70 м, 88, 88а — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Среднемосковской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам.

— № 20, 52, 104 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам.

— № 93 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту.

— № 33к — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.

— № 23к — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту.

— № 9кс — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту.

— № 9ка — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, далее по маршруту.

— № 39 — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам.

— № 64 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Среднемосковской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.

— № 49м — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту.

— № 5а, 37, 49, 49а, 69 т, 105, 125, 125а — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам.

— № 80 — с Университетской площади по улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.

— № 37а, 41, 79, 90 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской, далее по маршрутам.

— № 27 — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улицам Плехановской, Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.

Движение троллейбусов будет направлено:

— № 7 — с улицы Плехановской по улицам Среднемосковской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту.

— № 4, 8 — с улицы Степана Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Фридриха Энгельса (круговое движение) и далее в обратном направлении.